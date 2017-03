Achizitia unei participatii de 50% din Depaco – Wetterbest, al doilea cel mai mare producator de invelitori metalice din Romania, de catre grupul Teraplast, este cea mai importanta tranzactie din 2017 pe piata de profil si marcheaza o serie de schimbari importante in industrie, dar si pentru cele doua companii.

Contactat de catre jurnalistul wall-street.ro, Dragos Irimescu a vorbit despre planurile companiei si despre ce va urma de acum incolo pentru business-ul romanesc specializat in productia de acoperisuri metalice.

„Am convingerea ca planurile pe care le avem se vor indeplini mai repede, mai ales ca Teraplast este o companie solida. Ceea ce ma bucura cel mai mult este ca vorbim despre un business romanesc. Vrem sa demonstram ca si noi, romanii, putem sa facem afaceri curate, sanatoase, putem sa constituim grupuri de firme care sa faca productie si economie reala. De asta avem nevoie – sa extindem business-ul in toate zonele, acolo unde suntem mai putin prezenti – atat in Romania cat si in zonele adiacente. (...) Totul va fi bazat pe o putere financiara mai mare si pe o forta de vanzari mai buna, ceea ce ne va ajuta sa facem schimburi de produse intre companii, sa aducem complementaritate”, a declarat Dragos Irimescu.

Wetterbest tinteste prezenta la export si analizeaza o viitoare fabrica