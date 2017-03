Dupa vanzarea cu succes a Fabryo in anul 2009, Daniel Guzu a infiintat in anul 2010 brandul Duraziv, specializat in productia de adezivi, mortare si vopsele, un business care la finalul anului trecut s-a ridicat la circa 20 de milioane de euro.

Se pare ca valoarea de 20 de milioane de euro este una cu traditie in familia Guzu – antreprenorul roman vanzand Fabryo cu circa 20 de milioane de euro. Planurile cu Duraziv vizeaza tot un exit, iar valoarea la care Daniel Guzu ar vinde business-ul se ridica tot la 20 de milioane de euro.

“Au existat negocieri, iar discutii si interes au venit atat din partea unor companii cu capital autohton, cat si din partea companiilor straine. Piata constructiilor este in crestere, insa noi abia in momentul de fata culegem cu adevarat roadele Duraziv. As vinde Duraziv in momentul in care as primi o oferta buna, iar pentru acest lucru ea trebuie sa fie multiplu de EBITDA. (…) De 10 ori EBITDA, in conditiile in care la finalul anului trecut valoarea sa a depasit 2 milioane de euro”, a declarat Daniel Guzu intr-un interviu acordat jurnalistului wall-street.ro.