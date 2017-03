Bucurestiul este cel mai dezvoltat oras din Romania si este locul care a dat tonul dezvoltarilor imobiliare de succes, care au schimbat pe de-o parte fata gri a orasului de dupa Revolutie, insa si al tunurilor imobiliare care au indatorat sute de mii de romani care astazi cu greu se mai lasa convinsi sa se arunce in astfel de pariuri riscante.

Inca din anul 1999, cand in Bucuresti a aparut primul centru comercial de mari dimensiuni din Romania, sectorul de retail s-a aflat intr-un plin proces de dezvoltare care pe parcursul anului a schimbat obiceiurile de consum invechite, cu un stil modern practicat cu succes de mult mai mult timp in Occident.

Specialistii din piata imobiliara, care au asistat de-a lungul timpului marii dezvoltatori, cat si chiriasi in extinderea la nivel local, privesc spre viitor si vorbesc despre potentialul inca neexploatat al Capitalei in privinta proiectelor de mari dimensiuni din Bucuresti.

“Potentialul Capitalei este mult subestimat. Bucurestiul mai poate suporta inca 2-3 centre comerciale de mari dimensiuni in urmatorii 10 ani. In Bucuresti suntem 3-4 milioane de oameni daca luam in calcul si imprejurimile si ma astept ca odata cu noile dezvoltari de proiecte rezidentiale si de birouri sa asistam la o dezvoltare si a polilor comerciali”, a declarat Mihnea Serbanescu (foto mai jos), general manager al Cushman & Wakefield Echinox, unul dintre cei mai importanti consultanti imobiliari prezenti pe piata din Romania, companie care de curand a trecut printr-un proces de rebranding si repozitionare la nivel local, schimbandu-si inclusiv identitatea din DTZ Echinox.