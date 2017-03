Cresterea economica a Romaniei din 2016 si prognozele favorabile pentru 2017 au starnit un val de entuziasm in Olanda fata de investitiile imobiliare in zona, in conditiile in care preturile proprietatilor din Romania sunt sub nivelul celor din tarile care beneficiaza de o clima similara si de conditii socio-economice similare, a spus Ben Jager, Consul Onorific al Romaniei in Olanda, la Second Home Fair din Utrecht.

Ben Jager a onorat cu prezenta sa seminarul dedicat Romaniei din cadrul targului Second Home Fair din Utrecht, Olanda, si a precizat ca una din destinatiile sale preferate de vacanta este Transilvania. "Achizitia unei a doua locuinte - sau a unei case de vacanta - este un lucru obisnuit in Olanda, destinatiile preferate pana acum de olandezi fiind cele traditionale. Insa interesul pentru Europa de Est si pentru destinatii noi, ne-explorate, este in crestere", a spus Ben Jager.

Investitiile olandeze in Romania au atins nivelul de 8,5 miliarde de euro. Alaturi de Germania si Austria, Olanda s-a mentinut, in ultimii sase ani, in topul investitorilor straini in Romania, cu o pondere cumulata de 50 la suta din total. Potrivit unui barometru publicat in toamna anului trecut, Olanda ocupa primul loc intr-un top al investitiilor straine in Romania, cu 16,1 miliarde de euro alocati din 1990 si pana acum, ceea ce reprezinta 15 la suta din total.

"Pe fondul unor dobanzi bancare foarte mici si al cresterii consumului, achizitiile de case de vacanta cunosc un trend ascendent in Olanda. Cele mai populare destinatii pentru cumpararea de case de vacanta de catre olandezi sunt Spania, Franta si Olanda. Anul trecut, editia de primavara a targului de la Utrecht a fost vizitata de 8.000 persoane, din care 2.000 persoane au participat la sondajul realizat de organizatorii targului. Din cei intervievati, 60% au declarat ca achizitioneaza o casa atat pentru folosinta personala dar si pentru a o inchiria, iar 57% au declarat ca vor face o achizitie in decurs de un an de zile. Bugetul mediu pe care olandezii il au pentru o casa de vacanta este 260.000 euro", a spus Gerard Doedee, reprezentantul Valley21.

In contextul in care judetul Brasov ocupa la inceputul acestui an locul doi in Romania, ca numar de sosiri turisti, conform ultimelor informatii publicate de INS, investitia intr-o locuinta de vacanta in aceasta zona devine din ce in ce mai profitabila. O vila de vacanta de lux poate fi inchiriata cu 150-250 euro pe noapte, in functie de capacitatea si facilitatile pe care le are.

Investitie de 15 milioane de euro, proiectul Valley21 este dezvoltat in localitatea Vama Buzaului, din judetul Brasov, de un grup de investitori olandezi si romani, in parteneriat public-privat cu autoritatile locale.

Valley21, care va functiona in regim de tip condominium, este compus din 68 de case individuale si un centru de facilitati, care va asigura diverse servicii pentru rezidenti, cum ar fi de exemplu inchirierea locuintelor in perioadele din an in care proprietarii nu le utilizeaza. In etapa a doua de dezvoltare, proiectul va fi completat cu un hotel wellness. Investitiile urmeaza a fi realizate in totalitate, pana in 2020, pe o suprafata de 68 ha, valoarea totala ridicandu-se la 15 milioane euro.

Sursa foto: Emi Cristea / Shutterstock