Piata birourilor este unul dintre principalele sectoare imobiliare care a cunoscut o crestere semnificativa in ultimii ani, fiind unul din pilonii de dezvoltare ai domeniului imobiliar.

Piata de birouri din Capitala a inregistrat in primele trei luni ale acestui an tranzactii de inchirieri de peste 100.000 mp , de aproape doua ori mai mult decat volumul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.

Valoarea neta tranzactionata in T1 s-a ridicat la 57.200 mp, arata un raport al companiei de consultanta imobiliara Colliers International, care sustine ca cererea se afla intr-o continua crestere, iar nume noi de chiriasi se pregatesc sa intre in Romania.

“Volumul mare de tranzactii vine ca urmare a cresterii cererii din partea sectorului de “bunuri de larg consum”, cat si a sectorului BPO/SSC. Pe piata locala s-au inregistrat si noi intrari, asa cum este cazul VoxPro, Fitbit, EGT sau Markant”, arata specialistii imobiliari.