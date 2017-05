Romania a depasit cu mult timp in urma conotatia de tara destinata call-centerelor, a companiilor care decid sa isi externalizeze activitatea pe piete “ieftine” si angajati care invata repede, statul actual fiind acela de tara specializata in servicii cu valoare adaugata, arata expertii imobiliari prezenti la un eveniment dedicat pietei locale de birouri si organizat de Ziarul Financiar.

Mai mult decat atat, actualul context geopolitic, in care Brexitul cantareste enorm in decizia companiilor de a-si reloca activitatea, sau in care confictele diplomatice sau sociale dau peste cap economiile unor piete precum Rusia ori Turcia, Romania devine o piata tot mai tentata pentru investitori in cautarea dezvoltarii.

“La inceputurile pietei de birouri, in care apareau primele structuri moderne la nivel local, inchirierea unei suprafete de 2.000 mp era ceva urias. Astazi valorile au crescut si de 10 ori, semn ca interesul in piata a crescut uluitor. Vedem nume ca Amazon,Deutche Bank care aduc plus valoare si servicii adaugate la nivel local. S-a ajuns la angajati care dezvolta servicii si linii de business si nu mai exista notiunea doar de call-centere. In Romania ne aflam intr-o etapa intermediara de dezvoltare, dar ne asteptam ca lucrurile sa se schimbe in anii ce vor urma, tara noastra uramand sa intre intr-o noua etapa. (…) Anul trecut au fost tranzactionati peste 370.000 mp, peste 150.000 mp din aceasta suprafata fiind reprezentata de cerere noua. Nu vorbim despre mutari in spatii noi, ci de companii care au achizitionat spatiu nou – fie pentru extindere, fie prin noi intrari. Acest lucru a condus la o crestere a incasarilor la bugetul de stat, o crestere a salariilor, o imbunatatire a performantelor retailerilor si a centrelor comerciale, o largire a activitatii in sectorul industrial, cat si o consolidare a activitatii pe piata constructiilor”, spune Maria Florea (foto mai jos), head of office agency la compania de consultanta imobiliara JLL, in cadrul evenimentului.

Potrivit specialistului imobiliar, desi exista nume de chiriasi care au anuntat ca parasesc piata locala, cum este cazul Intel, care va renunta la circa 200-300 de angajati, sunt alte companii care anunta intrari in Romania si cauta sa recruteze 1.000 de persoane. “Este o piata libera, deschisa. Companiile vin unde este vorba de dezvoltare economica, insa pentru o economie sanatoasa este important sa se deruleze investitii in suportul educational, in facultati, dar si de companii in echipele formate. (…) Marii investitori cauta sa intre pe piata locala si sa incerce sa atraga cat mai usor chiriasii, prin proiectele pe care le ofera. La randul lor, chiriasii trebuie sa isi creeze business-ul cat mai prietenos cu echipa, insa tot acest proces tine de o schimbare si de o adaptare la obiceiurile din prezent, la tendinte”, a completat Maria Florea.

In opinia sa, piata proiectelor de birouri nu trebuie tratata doar din perspectiva metrilor patrati finalizati sau a stocului disponibil, ci trebuie analizata calitatea acestor proiecte livrate sau disponibile.

“Nu trebuie sa ne uitam ca avem aproape 3 milioane de metri patrati de spatii moderne de birouri, ci trebuie sa analizam calitatea proiectelor livrate. Daca ne vom uita strict la proiectele de calitate, undeva la doua treimi din acestea se incadreaza. Piata se afla intr-o continua dezvoltare, iar analizele financiare sunt astazi mult diferite fata de situatia pietei din urma cu cativa ani. Tot ceea ce ne dorim este ca piata sa isi pastreze acest trend si acest optimism cat mai mult timp si sa nu ne lovim de o situatie similara cu cea din 2008”, a mai punctat Maria Florea.

Florin Furdui, Portland Trust: Romania trebuie sa profite de actualul context geopolitic

Romania se afla intr-un moment foarte sensibil din punct de vedere geopolitic, dar si o perioada in care poate profita la maximum de aceste vremuri tulburi, in care conflictele armate, diplomatice ori cele sociale tin prima pagina a ziarelor din intreaga Europa.

“Romania poate specula un moment geopolitic foarte important: de la Brexit, la situatia din Turcia sau cea din Rusia, dar si faptul ca suntem o economie cu o crestere importanta, toate acestea pot contribui decisiv la o dezvoltare sanatoasa a tarii. Bucurestiul a depasit Budapesta in privinta stocului disponibil de spatii de birouri, iar acest lucru pentru mine este o realizare, dar care a venit cam tarziu. Budapesta este la jumatatea suprafetei Bucurestiului, dar si intr-o tara cu o politica mult diferita de a noastra. Pe piata de birouri, Ungaria ramane principalul nostru adversar din regiune”, spune Florin Furdui (foto mai jos), country manager al Portland Trust in Romania, dezvoltator al mai multor proiecte imobiliare cu greutate din Bucuresti.

Managerul Portland Trust spune ca pentru Romania este momentul propice sa profite de tot acest context regional. “Romania are un avantaj geopolitic urias. Stabilitatea noastra este vazuta foarte bine de investitori. In Bucuresti, din pacate, nu exista o viziune asupra infrastructurii. Istoric vorbind s-a institutionalizat dialogul cu autoritatile. Exista o lipsa de curaj, de asumare. Noi nu ne bazam pe promisiunile administratiei locale. Parca incepem sa avem o ureche deschisa si sa asculte pararile investitorilor pentru dezvoltarea acestui oras”, a mai adaugat Florin Furdui.

Intrebat despre dezvoltarea unui nou pol de birouri in Bucuresti, reprezentantul Portland Trust spune ca dupa investitiile din zona Barbu Vacarescu-Floreasca si din Baneasa (Baneasa Business Park), analizeaza cu atentie terenuri in zona Expozitiei, pentru viitoare dezvoltari.

Laurentiu Lazar: ANEVAR: Avem o lichiditate scazuta pe piata, dar investitorii bat la usa. Piedica este la Ministerul Culturii

Desi Romania este o piata tot mai interesanta pentru investitorii imobiliari, aflati in cautarea extinderii activitatii, lichiditatea este foarte scazuta atat in Bucuresti, cat mai ales in orasele secundare din tara, ceea ce face ca potentiale tranzactii sa fie blocate de acest factor.

“Pe piata locala sunt doar cateva produse aflate spre vanzare, dar lichiditatea este foarte scazuta. Pe lista proiectelor aflate la vanzare se afla America House, un produs foarte bine localizat. Daca va urma o tranzactie importanta pe piata, atunci randamentul pe piata ar fi mai scazut. De la 7,5 in prezent, acesta s-ar putea situa intre 7 – 7,25%. In privinta randamentelor, Romania se afla peste peste minimul din perioada crizei, iar sansele ca tara noastra sa fie mai interesanta decat Polonia sau alte tari din zona sunt foarte ridicate”, a mai spus, la randul sau, Laurentiu Lazar, vicepresedinte ANEVAR si senior partner in cadrul companiei de consultanta imobiliara Colliers.

Potrivit acestuia, discrepanta dintre proiectele de clasa A din Bucuresti si cele din clasa B va creste foarte mult in perioada urmatoare.

Tot reprezentantul ANEVAR apreciaza ca anul 2017 se preconizeaza sa fie cel mai bun an din istorie pentru piata din Ungaria, un model pentru regiune.

“Sper sa avem noi investitiori in piata, se fac eforturi in aceasta directie, insa un competitior pe piata de investitii in birouri este Ungaria. Anul acesta se preconizeaza cel mai bun an din istorie pentru Ungaria in domeniul proiectelor imobiliare”, a declarat Laurentiu Lazar.

Acesta a mai adaugat ca o mare piedica in dezvoltarea pietei proiectelor imobiliare este chiar Ministerul Culturii.

“Ne confruntam cu un blocaj total din partea Ministerului Culturii. Sunt investitii de milioane de euro care asteapta sa inceapa, dar care sunt blocate in hartii si avize. Sunt cazuri cand un dezvoltator asteapta si 12 luni pentru un aviz. Ministerul Culturii blocheaza proiecte imobiliare in Romania, cat si inchirierea spatiilor de birouri. Sa presupunem ca iti doresti sa iti muti activitatea si esti nevoit sa astepti si jumatate de an dupa raspunsul Ministerului Culturii”, a conchis Laurentiu Lazar.