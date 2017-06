Noul spatiu de petrecere a timpului liber pune la dispozitia publicului 14 titluri, care au o durata de rulare de 30 de minute, iar pretul biletelor porneste de la 20 de lei pentru elevi, studenti, pensionari sau grupuri de peste patru persoane si un pret normal de 25 de lei pentru fiecare titlu urmarit.

Dupa investitia initiala in proiectul comercial din cartierul Obor, care s-a ridicat la peste 60 de milioane de euro, Andrei Pogonaru, dezvoltatorul mall-ului Veranda a luat in calcul o serie de noi investitii care sa aduca mai aproape de vizitatorii centrului comercial cele mai noi tehnologii din domeniu.

Dupa ce a anuntat ca din acest an va demara negocierile pentru deschiderea unui cinematograf complet digital, tanarul antreprenor a adus in centrul comercial si primul cinematograf VR, in incercarea de diversifica oferta de divertisment din centrul comercial cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 30.000 mp.

“In Veranda nu avem pana in prezent niciun business propriu de retail. Viitorul cinematograf VR dispune de o suprafata de aproximativ 100 mp, la inceput va dispune de 25 de scaune, vor rula cateva titluri si fiecare va avea o durata de 30 de minute”, a declarat Andrei Pogonaru pentru wall-street.ro.

Potrivit tanarul antreprenor, investitia necesara in dezvoltarea si implementarea conceptului de VR Cinema in mall-ul se ridica la circa 200.000 de euro.

“Tehnologia de realitate virtuala (VR – engl. “virtual reality”) este extrem de interesanta din perspectiva psihologica. Momentan suntem in plin proces de amenajare a spatiului, am achizitionat echipamentele si incercam sa identificam cel mai potrivit continut atat pentru copiii mici, cat si pe pasionatii filmelor de groaza”, a declarat Andrei Pogonaru.

Proiectul pe care Andrei Pogonaru isi doreste sa il aduca in Romania a fost introdus pentru prima data de olandezi. TheVRCinema este unul dintre cele mai noi concepte de entertainment la nivel global, infiintat pentru prima data in Amsterdam.

Planuri de extindere a mall-ului Veranda

Dezvoltatorul Veranda Mall cauta solutii petru extinderea si optimizarea suprafetei comerciale de care dispune, iar un prim pas in aceasta directie ar urma sa vizeze extinderea suprafetei din zona restaurantelor, care, in momentul de fata, este un pic subdimensionata.

“Zona de food-court va fi mai spatioasa si trebuie sa fie mult mai generoasa. Vin mult mai multi clienti in zona restaurantelor decat am estimat si tocmai din acest motiv consideram ca va trebui marit spatiul. Acest lucru ar urma sa fie demarat in momentul in care vremea va deveni mai prietenoasa. In plus, ne dorim foarte mult sa aducem in centrul comercial si un restaurant cu specific chinezesc”, a mai adaugat Andrei Pogonaru.

Tot in ceea ce priveste dezvoltarea mixului de chiriasi, Andrei Pogonaru are in vedere semnarea unor noi contracte cu retaileri din domeniul sportiv, tanarul antreprenor fiind in discutii avansate cu mai multe branduri sportive prezente pe piata locala.

Informatii despre planurile ce ar viza extinderea proiectului comercial circula inca de la deschiderea mall-ului din cartierul Obor, iar o directie in acest sens ar fi legata si de deschiderea zonei de petrecere a timpului liber dedicata cinematografului.

“Am analizat optiunile pe care le avem si am decis ca urmare a unei investitii importante intr-un astfel de proiect ca ar necesara si dezvoltarea unei zone de entertainment, mai precis a unui cinematograf. Planul este ca in cursul anului viitor sa construim in incinta mall-ului un astfel de spatiu, care ar urma sa se intinda pe o suprafata de peste 3.000 mp si care ar urma sa dispuna de 12-14 sali de cinema”, a dat asigurari Andrei Pogonaru.

Centrul comercial Veranda Mall are o suprafata inchiriabila de 30.000 mp si include aproximativ 100 de centre comerciale. Principalele ancore ale centrului comercial sunt hipermarketul Carrefour (7.500 mp) si retailerul de moda H&M (2.200 mp), dispus pe doua etaje.

Printre alti chiriasi care se regasesc in proiectul comercial se numara lantul de magazine TATI, primul din Romania, dar si marci cunoscute precum C&A, LC Waikiki, CCC, Deichmann, Salamander, Jolidon sau Adesgo, carora li se alatura alte nume cunoscute de magazine, asa cum este cazul Sephora, Gerovital, DM, Yves Rocher, Pepco, Optiblu, B&B sau Kitchen Shop.

Zona de restaurante este situata la baza proiectului comercial, printre chiriasii proiectului fiind KFC, Oro Toro, Mesopotamia, Salad Box, Mc Donald’s, precum si multi altii.

Veranda Mall este unul dintre cele mai mari 10 centre comerciale din Bucuresti, in care se mai regasesc nume precum Baneasa Shopping City, AFI Palace Cotroceni, Mega Mall, Promenada, Sun Plaza, Bucuresti Mall si altele.

Sursa foto: Veranda Mall / facebook.com