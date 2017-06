Globalworth a emis obligatiuni pentru a-si consolida sursele de finantare si pentru a isi continua planurile de extindere in interiorul si in afara Romaniei. Aceasta este cea mai mare emisiune publica de obligatiuni lansate de Globalworth, primul Eurobond corporativ care se va lista atat pe Bursa de Valori Irlandeza cat si pe Bursa de Valori Bucuresti si prima obligatiune corporativa din Romania ce a atins nivelul de referinta de cel putin 500 milioane de euro care sa faciliteze includerea obligatiunilor in indicii globali pentru a atrage mai multa lichiditate si vizibilitate.

Globalworth detine in prezent noua proprietati imobiliare si planuieste sa extinda certificarea verde in intregul sau portofoliu.

“Faptul ca un investitor institutional cum este BERD are incredere in strategia si viziunea noastra este una din cele mai importante recunoasteri pe care Globalworth le-a primit pana acum. Acest lucru ne valideaza abordarea afacerilor si nu face decat sa ne incurajeze sa continuam sa ne dezvoltam pe mai departe. In ceea ce priveste prioritatile, ne vom concentra pe consolidarea pozitiei noastre de lider in Romania si urmarirea unei strategii sustinute pentru extinderea investitiilor noastre imobiliare in alte tari din Europa Centrala si de Est, in special in Polonia. Ca afacere, suntem, de asemenea, angajati sa ne atingem obiectivele in asa fel incat sa aiba un impact pozitiv asupra comunitatii, acordand o atentie deosebita mentinerii portofoliului verde," a declarat Dimitris Raptis, director general adjunct si director general pentru investitii al Globalworth.

BERD este cel mai mare investitor institutional din Romania, iar dezvoltarea pietelor de capital se afla printre prioritati in tara. BERD promoveaza stabilitatea si extinderea produselor in sectorul financiar, consolidarea infrastructurii prin imbunatatirea eficientei energetice si cu o mai mare implicare a sectorului privat, precum si restructurarea sectorului energetic si cresterea durabilitatii si eficientei energetice.

Banca a investit pana in prezent in Romania aproape 7.5 miliarde euro in aproape 400 de proiecte.