Salariul unui medic rezident va fi 2.621 de lei in 2017, urmand ca in 2018 sa ajunga la 5.700 de lei, in timp ce in cazul unui medic primar gradul V la ATI, va creste de la 5.987 de lei in 2017 la 16.672 de lei in 2018, potrivit News.ro.

In cazul unui asistent debutant, salariul va creste la 3.950 de lei, in 2018.

In cazul unui profesor debutant, cresterea este de la 1.962 de lei, in 2017, la 3.520, in 2020 si la 4.098, in 2022.

Pentru un profesor universitar cu vechime si gradatie maxime, salariul pleaca de la 6.050, in 2017, la 13.600, in 2022, in timp ce pentru un invatator cu grad maxim, nivelul de salarizare porneste de la 2.800 de lei, in 2017, pentru a ajunge la 5.465 de lei, in 2022.

In armata si in institutiile de ordine publica, un soldat va porni, in 2017, cu un salariu de 754 de lei, pentru ca in 2022, aceasta suma sa ajunga la 2.500 de lei, pentru un general, salariul porneste de 5.228 de lei in 2017 la 8.874 de lei cinci an mai tarziu.

In ceea ce priveste salariul unui chestor general de politie, acesta porneste de la 7.517 lei, in 2017, la 8.874 de lei, in 2022.

In diplomatie se preconizeaza ca un atasat consular sa porneasca de la 4.095 de lei, in 2017, pentru a ajunge la 6.721 de lei, in 2022. Un ambasador cu vechime maxima ar urma sa primeasca un salariu de 11.000 de lei, in 2022.

In justitie, salariul unui procuror va porni de la 12.509 lei, in 2017, pentru a ajunge la 13.600, in 2022.

Un actor ar urma sa aiba, in 2017, un salariu de 4.688 de lei, iar in 2022, nivelul acestuia sa fie de 6.910 lei.

In cazul bibliotecarilor cu vechime maxima si cu studii superioare, nivelul de salarizare porneste de la 4.873 de lei, in 2017, creste la 6.367 de lei, in 2020 si la 6.643 de lei, in 2022.

Principiile legii salarizarii unitare sunt ca salariul sefului sa fie mai mare decat cel al subalternului, salariul pentru cei cu studii superioare sa fie mai mare decat al celor cu studii medii, iar salariul pentru demnitati publice sa fie mai mare decat cel pentru functii de conducere.

Parlamentarii PSD semneaza joi proiectul legii salarizarii

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca proiectul Legii salarizarii unice va fi semnat, in calitate de iniatiatori, de catre parlamentarii social-democrati in cursul zilei de joi, la Sinaia, la ceremonie fiind invitat si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.

Liviu Dragnea a precizat ca promovarea proiectului ca initiativa parlamentara se face pentru accelerarea procedurii de adoptare. ”Joi vom semna legea ca initiativa parlamentara. Primul-ministru si ministrul Muncii ne-a spus mie si domnului Tariceanu ca, in opinia lor, cea mai buna varianta sa o transformam in initiativa parlamentara pentru a castiga timp. Un proiect de lege al Guvernului inseamna 30 de zile de dezbateri, consultari, dupa care vine la Parlament si se intampla acelasi lucru. Atunci de ce sa nu facem lucrurile impreuna? Cel mai bine este ca acele discutii si dezbateri sa aiba loc in comisiile de specialitate”, a spus Liviu Dragnea.

Sindicalistii: Initiativa legislativa a pesedistilor este o sfidare

Sindicalistii Confederatiei “Cartel Alfa” sustin ca prezentarea Legii salarizarii unitare in Parlament ca initiativa legislativa a unor parlamentari PSD este o sfidare din partea ministrilor Muncii si Dialogului Social la adresa partenerilor sociali si cer premierului demiterea acestora, pentru incompententa cu care au abordat elaborarea proiectului, precum si deblocarea transmiterii acestuia la sindicate, care nu l-au vazut nici dupa trei luni de la initiere.

Confederatia Nationala Sindicala “Cartel Alfa” arata marti, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Sorin Grindeanu, ca dupa aproape trei luni de la initiere, sindicalistii nu au primit niciun draft al proiectului Legii salarizarii unitare, iar consultarile s-au facut numai in cateva sectoare si doar pe grila acestora, aceste “consultari fiind, in cel mai bun scenariu, o caricatura”.

Sursa foto: Dreamstime.com