Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca "a nu vaccina copilul este sinonim cu rele tratamente aplicate minorului". Oficialul a explicat ca aceasta prevedere apare si intr-un alt act normativ, in afara de proiectul legii vaccinarii pus in dezbatere publica marti.

Articolul 11 din proiectul Legii vaccinarii prevede, la alineatul 4, litera "n" , intre atributiile Comisiilor Judetene de Vaccinare si a Municipiului Bucuresti, sa sesizeze institutiile abilitate privind constatarea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de trei ani si nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzatoare varstei, potrivit News.ro.

Intrebat cum comenteaza aceasta prevedere, in conditiile in care a sustinut ca in proiect nu apar sanctiuni, dar ele vor exista, Florian Bodog a spus ca va fi un capitol special pentru sanctiuni.

Chestionat daca a nu vaccina copilul este sinonim cu rele tratamente aplicate minorului, ministrul Sanatatii a raspuns: "Da, corect".

"Proiectul de lege supus dezbaterii publice nu contine un capitol de sanctiuni, dar, asa cum stim, orice lege care dorim sa fie aplicata si care dorim sa aiba un rezultat final are nevoie de acest capitol de sanctiuni. Aceste sanctiuni vor aparea in lege, ca urmare a dezbaterilor publice si ca urmare a dezbaterilor care vor avea loc la nivelul comisiilor de sanatate ale Senatului si Camerei Deputatilor. Noi stim ca este necesar un capitol, la un moment dat, a fost si gandit un set de sanctiuni, insa am considerat ca este bine sa existe dezbateri. Cu toate ca, la momentul de fata, eu zic ca este un moment optim de a aparea cu aceasta lege, din cauza epidemiei cu care Romania se confrunta, si cred ca si aceste sanctiuni vor trebui astfel dimensionate incat sa aiba o cat mai mare acceptanta din partea opiniei publice, dar, in acelasi timp, sa ne asigure o imunizare corecta a copiilor din Romania", a spus Bodog.

El a adaugat ca proiectul legii vaccinarii este perfectibil si vizeaza sa creasca acoperirea vaccinala, in asa fel incat sa avem un statut imun pentru copii impotriva bolilor prevenibile.

'Sa stabilim o metodologie proprie Ministerului Sanatatii pentru achizitionarea de vaccinuri, in asa fel incat sa putem asigura un stoc de vaccinuri si consumabile cel putin egal cu necesarul anual, acest stoc de vaccinuri sa aiba durata de valabilitate de minimum 18 luni, sa asiguram lantul de frig, un obiectiv foarte important, pornind de la nivelul ministerului, de la niveul UNIFARM-ului si mergand pana la medicul de familie. Obligatia statului roman este de a diagnostica si trata optim posibilele reactii adverse. Vor fi grupuri tehnice de vaccinare, care vor avea cel mai important rol, de a informa si consilia parintii la decizia de vaccinare", a mai spus Bodog.

Inscrierea copiilor in colectivitate, numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii

Inscrierea copiilor intr-o colectivitate se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta ca au fost facute vaccinurile obligatorii, iar parintii isi asuma in scris refuzul vaccinarii, potrivit proiectului Legii vaccinarii, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Initiatorii legii spun ca scopul acesteia nu este acela de a-i sanctiona pe parintii sau pe reprezentantii legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai buna a acestora asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora si asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. Astfel, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea parintilor.

Sursa foto: funnyangel / Shutterstock