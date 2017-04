"In vederea asigurarii dreptului la sanatate si la educatie al tuturor copiilor si tinerilor, garantate de stat, inscrierea acestora intr-o colectivitate de invatamant se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta efectuarea vaccinarilor obligatorii sau a unei scheme de recuperare pe care sa o realizeze in termen de un an", se precizeaza in expunerea de motive, potrivit Agerpres.

De asemenea, prin proiectul de lege sunt stabilite atributiile si responsabilitatile tuturor actorilor implicati in procesul de realizare a activitatilor de vaccinare, institutii publice si societate civila.

Potrivit proiectului pus in dezbatere, toti furnizorii de servicii medicale care presteaza servicii de vaccinare vor fi obligati sa se inregistreze ca furnizori de servicii medicale de vaccinare in Registrul Electronic National de Vaccinari (RENV), in termen de 2 ani de la publicarea acestei legi.

Initiatorii sustin ca proiectul de lege are in vedere cresterea acoperirii vaccinale pentru toate tipurile de vaccinuri incluse in Programul National de Vaccinare, astfel incat sa se asigure un status imun corespunzator al copiilor impotriva principalelor boli prevenibile prin vaccinare, precum si constientizarea parintilor sau reprezentantilor legali ai acestora privind beneficiile vaccinarii, siguranta, calitatea si reactiile adverse posibile in caz de vaccinare.

"In vederea asigurarii continuitatii procesului de vaccinare, indiferent de discontinuitatile procesului de aprovizionare al producatorului / furnizorului de vaccinuri, se va asigura in depozitul national un stoc de rezerva de vaccinuri si consumabilele aferente cel putin egal cu necesarul anual cu termen de valabilitate de minim 18 luni, astfel ca in situatii epidemiologice speciale vaccinurile sa fie folosite din stocul de rezerva constituit in acest sens", se precizeaza in proiect.

Totodata, in cadrul Institutului National de Sanatate Publica se va infiinta Grupul Tehnic de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare, structura fara personalitate juridica, independent, a carui activitate este finantata din fonduri alocate Programului National de Vaccinare, cu rol in elaborarea Strategiei Nationale de Vaccinare si coordonarea activitatii de vaccinare la nivel national.

"Scopul principal al acestei legi nu este acela de a sanctiona parintii sau reprezentantii legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai buna a acestora, asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora, asupra starii de sanatate a copiilor, asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. De asemenea, prin prezentul proiect de lege, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea parintilor si stabilirea unei relatii de incredere intre medic si pacient, respectiv parintii, in acest caz, dar si rolul statului in asigurarea si garantarea sanatatii la nivel populational", precizeaza initiatorii, in expunerea de motive.