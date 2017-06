Prin programul burselor de studii, Kaufland isi propune sa sustina tinerii care au rezultate scolare foarte bune si care au obiective de cariera bine stabilite, care s-au facut remarcati prin proiecte extracurriculare si activitati de voluntariat.

Astfel, Kaufland Romania ofera 4 burse de studiu, in valoare de 26.000 Euro (650 Euro/luna, timp de 10 luni), pe parcursul anului universitar 2017-2018, tinerilor studenti admisi intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din tari precum Germania, Austria sau Elvetia, indiferent de profilul de studii ales.

Suntem bucurosi sa lansam un nou program de burse, prin care ne propunem sa-i sustinem pe tinerii cu potential de-a lungul parcursului educational. Credem ca programul „Bursa de studiu privata Kaufland” le va oferi acestor tineri sansa de a-si valorifica intregul lor potential si de a-si dezvolta o cariera de succes in viitor. In plus, aceasta initiativa se inscrie in strategia companiei de a incuraja excelenta si de a deveni angajatorul preferat pentru tinerii talentati si motivati care doresc sa-si construiasca o cariera solida in retail

Estera Anghelescu, Recruiting and Employer Branding Director, Kaufland Romania