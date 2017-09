Reprezentantii Asociatiei Difuzorilor de Presa (ADPR) din Bucuresti au anuntat ca vor face greva generala, luni, urmand ca la chioscurile de presa din Capitala sa nu mai fie vandute ziare, acestia acuzandu-l pe primarul sectorului 4, Daniel Baluta, ca a refuzat sa le innoiasca avizele de functionare si ca doreste ”sa ii scoata in afara legii”. La randul ei, Primaria Sectorului 4 acuza asociatia ca expune neadevaruri si precizeaza ca toate solicitarile acesteia au fost onorate in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Sectorului 4 aplicabile in cazul de fata.

”Luni nu vor mai fi ziare la chioscurile de presa din Capitala! Inchidem 300 de puncte de difuzare a presei din Bucuresti! Suntem singura capitala din Europa unde nu se mai face difuzare a presei. Primarul sectorului 4 Daniel Baluta doreste cu orice pret inlaturarea chioscurilor de ziare de pe domeniul public. A refuzat sa ne innoiasca avizele de functionare. Face totul intentionat ca sa ne scoata in afara legii. Desfiintarea chioscurilor de presa inseamna 1.500 de oameni lasati fara locuri de munca si bucurestenii privati de un drept prevazut in Constitutiei: dreptul la informatie”, a anuntat ADPR printr-un comunicat de presa, potrivit News.ro.

Reprezentantii ADPR au sustinut ca au incercat in repetate randuri sa discute cu Daniel Baluta, care a refuzat, insa, dialogul.

”Marti, 19 septembrie, mai multi membri ai Asociatiei am stat 4 ore pe holurile primariei incercand sa vorbim cu domnul primar (avem hartii si fotografii doveditoare in acest sens), ca sa-l rugam sa respecte intelegerea din iunie. Domnul primar nu ne-a primit, iar seara a trimis buldozerele peste noi. Marti seara, 19 septembrie, cand angajatii ADP si ai Politiei Locale a sectorului 4 au venit sa ridice un chiosc de pe strada Turnu Magurele ne-au lovit, ne-au amenintat si au dus la sectie 4 membri ai asociatiei noastre. Desi primarul sustine ca ridica chioscurile pentru lucrari de modernizare, in momentul de fata toate chioscurile de presa din sectorul 4 au primit somatii de desfiintare”, au adaugat reprezentantii asociatiei.

Acestia au prezentat ”un scurt istoric al evenimentelor”, precizand ca totul a inceput in august 2016, cand Primaria Sectorului 4 a demolat sase chioscuri, desi acestea aveau avize de functionare si toate taxele platite la zi.

”Inainte ca domnul Daniel Baluta sa ajunga primar, in sectorul 44, Asocietia Difuzorilor de Presa ADPR – Bucuresti avea 110 chioscuri. In prezent mai avem doar 35 de chioscuri”, au adaugat ei, mentionand ca asociatia a functionat intotdeauna legal.

”In urma scandalului provocat marti noapte, presedintele Asociatiei Difuzorilor de Presa ADPR – Bucuresti Ionut Nejloveanu si sotia sa au fost luati de langa cei doi minori ai lor (care au ramas in strada) si tinuti 16 ore la sectia de politie si Parchet”, mai arata comunicatul asociatiei.

Reprezentantii ADPR au mentionat ca ”in urma violentelor de marti noapte” vor depune plangere penala impotriva directorului general al Politiei Locale, Marius Stancu, consilierilor primarului Cristian Zarescu si Bogdan Raducan, si a consilierului local Dan Marin Stefanel.

La randul ei, Primaria Sectorului 4 spune ca asociatia "a expus o serie de neadevaruri” menite sa creeze o stare de neliniste in randul locuitorilor sectorului 4, precum si in randul editorilor si patronilor institutiilor de presa.

”Pentru o completa si corecta informare a opiniei publice, dar mai ales pentru a evita manipularea locuitorilor sectorului 4, Primaria Sectorului 4 face urmatoarele precizari cu privire la comunicatul Asociatiei Patronale a Difuzorilor de Presa din Bucuresti: dreptul la informatie este un drept fundamental al populatiei, iar Primaria Sectorului 4 isi exprima mahnirea legata de faptul ca anumite persoane ale caror actiuni au depasit deja bariera agresivitatii, transformandu-se rapid in violenta, il folosesc pentru a obtine foloase personale. In comunicatul mai sus mentionat sunt expuse in spatiul public o serie de neadevaruri menite sa creeze o stare de neliniste in randul locuitorilor sectorului 4, precum si in randul editorilor si patronilor institutiilor de presa”, arata comunicatul primariei.

Primaria a precizat ca de la inceputul anului si pana in prezent, au fost emise 73 de avize de amplasament privind punctele de difuzare a presei scrise, a cartilor si a produselor de papetarie, dintr-un numar total de 81 de solicitari. Restul de opt cereri existente se afla inca in lucru.

”In acest conditii, se impune precizat faptul ca toate solicitarile depuse de membrii Asociatiei Distribuitorilor de Presa au fost onorate in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Sectorului 4 aplicabile in cazul de fata. Mai exact, de la inceputul anului si pana in prezent, au fost emise 73 de avize de amplasament privind punctele de difuzare a presei scrise, a cartilor si a produselor de papetarie, dintr-un numar total de 81 de solicitari. Restul de 8 cereri se afla inca in lucru”, arata comunicatul.

Primaria a negat si acuzatia de comunicare deficitara intre reprezentantii institutiei si cei ai Asociatiei Distribuitorilor de Presa.

”Adevarul este insa acela ca Primaria Sectorului 4 a aratat tot timpul deschidere catre dialog, dovada acestei sustineri reprezentand-o comunicatul oferit public de insasi Asociatia Distribuitorilor de Presa in Iunie 2017. La acea vreme, chiar presedintele asociatiei, domnul Ionut Nejloveanu, declara ca «azi am fost la negocieri chiar cu primarul Daniel Baluta, vom semna un protocol cu primaria Sectorului 4, care ne da la dispozitie doua luni pentru ca noi sa ne indeplinim obiectivele». Este asadar evident faptul ca nerespectarea termenelor protocolului semnat intre autoritatea locala si Asociatia Distribuitorilor de Presa nu poate fi retinuta in sarcina Primariei Sectorului 4 si ca acest conflict creat artificial nu are alt scop decat acela de a manipula opinia publica”, mai arata comunicatul Primariei.

Reprezentantii institutiei au contrazis si informatia cu privire la numarul de persoane care vor ramane fara loc de munca din cauza chioscurilor de presa ridicate.

”In plus, este important de precizat faptul ca 90% dintre chioscurile de presa ridicate din calea lucrarilor edilitare deosebit de importante aflate in derulare la nivelul sectorului 4, erau efectiv abandonate. Prin urmare, informatia privind numarul de oameni care vor ramane fara loc de munca este evident eronata si folosita in scop manipulativ. Mai mult decat atat, este necesar sa precizam faptul ca niciuna dintre dispozitiile de relocare sau de desfiintare a unor puncte de distributie de presa nu a fost contestata in fata organelor judiciare”, a mai transmis Primaria.

Comunicatul institutiei mai arata ca demersurile Primariei Sectorului 4 au doar scopul de ”revenire la normalitate a activitatii de distributie a presei”, transformata in timp intr-o ”adevarata retea de minimarket-uri aflate in afara legii”.

”Incheiem prin a spune ca libertatea de exprimare este un principiu valabil pentru cetatenii Romaniei si pentru institutiile statului. Primaria Sectorului 4 nu va comenta informatii cuprinse in dosare penale si nici nu va furniza publicului date cuprinse in actele de procedura penala. In modul acesta, nu vom face sub nicio forma publicitate violentei”, mai arata comunicatul primariei.

Patronatul Difuzorilor de Presa (PDP) a comunicat, de asemenea, ca problemele comercializarii presei scrise se pot rezolva prin promovarea unui proiect de lege privind licentierea societatilor comerciale care difuzeaza presa scrisa, proiect care va fi depus la Guvern in urmatoarele zile.

PDP a adaugat ca militeaza pentru un dialog al partilor implicate in acest conflict, la care sa participe reprezentanti ai Primariei Municipiului Bucuresti si ai Guvernului.

