Noi informatii in dosarul Colectiv. Digi24 a intrat in posesia raportului intocmit de Ministerul Sanatatii, privind modul in care au actionat spitalele in urma incendiului de la Colectiv. Un raport care a fost finalizat la inceputul acestui an, dar care nu a fost facut public si a ramas in sertarele Ministerului Sanatatii.