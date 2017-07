Ce au in comun un medic dermatolog, un specialist in piata farmaceutica si accesoriile de matase? Nimic, la prima vedere. Insa…in realitate acesta este drumul unei studente care a pornit pe drumul medicinei, dar a realizat pe parcurs ca vrea sa fie antreprenoare.

Dana Jeba este de profesie medic, dar dupa incheierea rezidentiatului a schimbat macazul si a lucrat in piata farma, in diferite companii multinationale sau antreprenoriale. A trecut prin aproape toate departamentele esentiale dintr-un business, in mod asumat, pentru ca a stiut tot timpul ca vrea sa aiba propriul business.

“La primul interviu de angajare in piata farmaceutica, mi s-a pus intrebarea clasica: unde te vezi peste 5 ani? Nu imi amintesc de ce, dar am raspuns ca imi doresc sa am business-ul meu. In anii care au urmat, in alegerea unui loc de munca nou sau in provocarea de a creste intr-o companie, nu am ales un salariu mai mare sau un pachet de beneficii mai atractiv, ci o companie sau un loc de munca in care sa invat altceva, in care sa ma pot dezvolta si in care sa fiu expusa la medii de business diferite. Am facut vanzari, marketing, category management, achizitii, am condus un department comercial, adica o parte destul de importanta din “departamentele” unui business propriu. Nu am facut finante… din pacate… si asta mi-a dat destul de mult de furca in cei 5 ani de antreprenoriat”, povesteste Dana Jeba, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Dupa 15 ani de experienta profesionala, multe carti de business si pregatirea intensa, Dana a hotarat ca ar fi un moment bun sa puna in aplicare tot ce a invatat. Astfel, in martie 2012 s-a lansat pe piata din Romania Tie-Me-Up, brand premium de accesorii din matase naturala.

Investitia initiala a fost de 15.000 de euro, bani provenind din economii proprii si o parte ramasa din vanzarea unui apartament. Asa cum se intampla de foarte multe ori, socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ. “Desi nu a existat un loc de munca anterior in care sa nu am o acuratete foarte buna a forecastului de vanzari, planurile de inceput facute pentru business-ul meu in primii doi – trei ani, au fost prea optimiste. Deci, desi suma initiala a fost suficienta pentru lansarea afacerii, ea nu a acoperit perioada cand eram deja in joc si platile de salarii, taxe stat, furnziori, etc. trebuiau facute, indiferent de vanzarile lunii respective. Aceasta a fost perioada cea mai dificila, caci vedeam ca business-ul crestea, dar valoarea finala a fiecarei luni era sub ceea ce aveam nevoie si ca sa aiba vanzari mai mari, trebuia sa investesc in continuare peste ceea ce producea”.

Cum s-a diferentiat afacerea in piata

In acesti ani de provocari, Dana spune ca a fost contat foarte mult sprijinul financiar si moral de la familie, prieteni si echipa. Confirmarea businessului a venit pe parcurs, cu peste 40.000 de accesorii vandute, clienti multumiti si un portofoliu de peste 1400 de modele diferite de accesorii in stoc. In prezent, compania are cea mai mare gama si diversitate de accesorii de matase pentru femei, inclusiv posibilitatea de a produce in Italia, accesorii personalizate (esarfe, cravate, papioane, batiste din matase) pentru evenimentele companiilor din Romania.

In privinta produselor, Dana mizeaza pe calitate: toata matasea din accesoriile Tie-Me-Up este produsa in Italia, de producatori care au licente sa foloseasca designul marilor creatori de moda, cum sunt Ungaro, Valentino, Mila Schon, Marina D’Este, Laura Biagiotti, etc, pentru o parte dintre aceste branduri, compania fiind si importator exclusiv.

“Made in Italy este in sine un brand, o garantie a calitatii, a bunului gust , a unui design si a unei stapaniri a imbinarii culorilor, care transforma un print pe matase in ceva foarte aproape de un obiect de arta. Iar esarfa de matase este unul din cele mai versatile piese vestimentare, care iti permite sa experimentezi noi stiluri, care nu sunt limitate, ca in cazul unei rochii, de exemplu, de forma corpului”, explica Dana Jeba.

De fapt, pasiunea sa pentru esarfe a fost, poate, cel mai important factor care a impins acest business si l-a pus pe o linie ascendenta.

O esarfa de matase de calitate este un cadou memorabil, o piesa de colectie, care nu se demodeaza niciodata si care ramane peste timp. Se spune ca femeile care poarta esarfe de matase. au acel ceva, un conoisseurship, o atractie catre lucrurile fine, le place sa experimenteze, sa se joace, cu culorile, texturile si sa descopere noi feluri de a se exprima prin accesoriile pe care le poarta. Dana Jeba

Tie-Me-Up lanseaza, de doua ori pe an, colectii noi, atat produse proprii, cat si importante in exclusivitate pentru Romania. O regula importanta este ca nu se lucreaza cu capete de serie sau cu produse din outlet-uri si, chiar daca pretul din Romania este cu 50% mai mic fata de acelasi produs de afara, diferenta este suportata de companie. “Ne-am asumat sa aducem lucruri deosebite, la un pret pe care sa si-l poata permite cat mai multe femei, dar fara sa faca rabat de la calitatea matasii, design sau finisaje”.

Tie-Me-Up s-a lansat pe piata cu colectii de accesorii de par din matase naturala. Ulterior, s-a dezvoltat portofoliul de produse in raport cu cererea clientelor. De la fundite de par din matase, la papioane si cravate de femei din acelasi material si, apoi, accesorii pentru barbati.

“Pentru produsele pe care nu puteam sa le facem in atelierul nostru, am cautat producatori in Italia si am adus si alte categorii deproduse, devenind importatori in exclusivitate pentru Romania a brandurilor : Laura Biagiotti, Mila Schon, Marina D’Este”, explica Dana Jeba.

In prezent, compania are cea mai mare gama si diversitate de accesorii de matase pentru femei si fondatoarea are in plan sa dezvolte mai mult si segmentul de accesorii din matase pentru barbati.

Experienta programelor derulate de Romanian Business Leaders

Dana Jeba a vazut in social media reclamele la programul Mentoria, derulat de Romanian Business Leaders. La prima vedere, intamplator. De fapt, a fost cel mai potrivit moment, pentru ca antreprenoarea era intr-un fel de blocaj, legat de cum si-ar putea scala afacerea.

“Mi-am dat seama ca, pana am inceput Tie-Me-Up, in fiecare etapa importanta din viata mea am avut un fel de “mentor” , un om deosebit, ca m-a ajutat sa cresc, sa fiu mai aproape de ceea ce mi-am dorit, un “specialist” , un ghid . Si ca a contat enorm acest suport in momentele de inflexiune de pana atunci. Am descoperit pe ultima suta de metri acest program si totul a decurs atat de repede incat nu am avut timp sa imi spun o poveste sau sa imi creez asteptari legate de el. Ceea ce a urmat, a fost o surpriza totala si extraordinara. Calitatea programului, a oamenilor din RBL, programul pe care l-am urmat in “Ateliere de Antreprenoriat” m-au facut sa simt ca am gasit exact locul de care aveam nevoie, sa fiu infinit mai optimista cu ceea ce se va intampla in Romania in urmatorii ani, sa inteleg cat te poate influenta si schimba un mediu in care cineva, necunoscut, fara nici o obligatie sau interes, vine cu toata experienta lui si isi doreste sa te ajute sa cresti”, povesteste Dana.

Mentorii cu care a lucrat sunt Virginia Otel, de la Garanti Bank, Monica Cadogan de la Vivre si Florentina Soare de la Itol Cee.

Dincolo de acesti oameni de la care a avut multe de invatat, de sfaturi si lucrurile discutate, Dana jeba crede ca energia din aceste programe conteaza cel mai mult.

“Dupa fiecare intalnire cu un mentor sau dupa o zi petrecuta in atelierele de anteprenoriat, veneam incarcata de energie buna, creativa, eram intr-o efervescenta de idei, de scenarii…la care nu ma gandisem pana atunci. Combinata cu cel mai bun rezultat pe care l-a avut Tie-Me-Up in cei 5 ani, o crestere de 70% versus anul anterior, mie mi-a sunat a formula magica”, spune, zambind, antreprenoarea.

Inca lucreaza pe cursurile de la Atelierele de Antreprenoriat, nu a gasit modelul de business care sa ii asigure scalarea dorita, dar e convinsa ca il va gasi curand. Iar cea mai neasteptata revelatie a fost aceea ca trebuie sa se schimbe ea insasi, sa isi schimbe modul in care face lucrurile, pentru a ajunge la rezultatele dorite.

In continuare, Dana continua sa se autoeduce, sa lucreze la cresterea brandului, sa tinda spre a fi numarul 1 in Romania pe segmentul premium de accesorii si sa se extinda local si chiar international. Toate la timpul lor, “cate o treapta pe zi”, conchide antreprenoarea.

Cele mai mari obstacole

“Faptul ca suntem pe o nisa, aproape fara concurenta, pe segmentul nostru de pret si calitate, ne-a ajutat foarte mult sa construim business-ul. Dar sa fii primul pe o nisa, inseamna ca trebuie sa iti creezi tu piata, sa o educi, sa o dezvolti, sa creezi procese, etc. , sa nu ai un lant de distributie clar si clasic (vezi piata farmaceutica sau cea de carte sau de alte produse din retail), sa nu ai unde sa iti defaci marfa, sa nu ai de unde sa inveti cum ar trebui sa functioneze un astfel de model de business”.

Cele mai importante lectii