Lansat de 4 consultanti in telecom si software, cu zeci de ani de experienta in gigannti tehnologici de pe 4 continente, Box2M este un startup ce mizeaza pe retehnologizarea industriala non-invaziva prin intermediul tehnologiilor Internet of Things. Alexandru Gliga, CEO-ul Box2M, a explicat la emisiunea Ziua Zero cum a pornit acest business si ce planuri au in continuare.