"Pentru 2017 ne-am propus sa derulam un program amplu de investitii, in valoare de 30 milioane euro pentru urmatorii 3-4 ani, in toate proprietatile noastre din Bucuresti, Poiana Brasov si Eforie Nord", spune Christine Schillings (foto jos), noul director general al companiei Ana Hotels.

Astfel, primele lucrari vor incepe la hotelul Europa din Eforie Nord, unde va fi amenajata o zona de tratament in aer liber ce va cuprinde o piscina cu apa sarata, facilitati de impachetari si bai cu namol. Proiectul se va finaliza inainte de inceperea sezonului estival pe litoral.

De asemenea, in primavara urmatorului an, hotelul Brad din Poiana Brasov va intra intr-un proces de renovare completa incepand din aprilie, investitiile vizand toate camerele si baile hotelului.

Totodata, vor incepe lucrarile de renovare si modernizare si la hotelurile din Bucuresti.

"La Crowne Plaza se vor derula, in paralel, doua proiecte de investitii in vara lui 2017. Un prim proiect vizeaza extinderea si renovarea actualului centru de fitness si transformarea lui intr-un spa si centru wellness de 700 mp, pe doua niveluri. Un al doilea proiect va viza extinderea actualului centru de evenimente cu o noua aripa a ballroom-ului. In urma extinderii, centrul de conferinte de la Crowne Plaza Bucharest va pune la dispozitia oaspetilor sai o suprafata totala de 1.400 mp la care se adauga gradina de 3.000 mp", mai spune Christine Schillings.

Si hotelul Athenee Palace Hilton va fi inclus in planurile de investitie ale companiei, insa din iulie 2017 cand va incepe renovarea tuturor camerelor din unitatea de cazare - investitie de 10 milioane de euro. In paralel, proprietarii Ana Hotels vor sa extinda hotelul Hilton prin construirea unui nou corp cu 70 de camere si a unui centru de conferinte, investitie care se ridica la 10 milioane de euro.

Ana Hotels a inregistrat, la nivel de grup, o crestere de 11,5% a cifrei de afaceri in primele noua luni ale lui 2016 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Ana Hotels a inregistrat in 2015 cea mai mare crestere la nivel de cifra de afaceri din anul 2008, ajungand la 29,8 milioane euro. Infiintata in 1996, compania detine in prezent 7 hoteluri din segmentul upscale si de lux situate in Bucuresti, Poiana Brasov si Eforie Nord. Ana Hotels dispune de o capacitate totala de cazare de 975 camere, iar in 2015 numara 710 de angajati.

