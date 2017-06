Alin Burcea, presedintele ANAT, crede ca se incearca "tot felul de tertipuri" pentru anularea tichetelor de vacanta promise angajatilor de la stat, in contextul ultimelor decizii anuntate de ministrul Muncii, amanarea cresterii salariilor profesorilor si acordarea voucherelor de vacanta in bani.

Deja apar niste semnale nu tocmai bune in ce priveste programul de guvernare. Sunt prea multe promisiuni, chiar daca va exista cresterea de 5,2% a economiei. Primul semnal a fost dat ieri", spune presedintele ANAT referitor la anuntul facut pe 6 iunie de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile profesorilor si medicilor nu vor mai fi majorate de la 1 iulie, ci de la inceputul lui 2018.

"In acest context, era evident ca se vor incerca fel si fel de tertipuri ca sa anulam si tichetele de vacanta. Mie mi se pare ca sunt numai tertipuri: am vazut acum trei saptamani scris undeva ca nu pot fi date vouchere de vacanta anul asta pentru ca nu sunt prinse in buget, desi se pot prinde acum la rectificare cu publicare pe 1 iulie. Deci era clar pentru mine ca oamenii pregatesc o retragere eleganta. Dupa care a venit Olguta si din bezna mintii a anulat toata munca noastra de 3-4 ani zicand ca voucherele se vor da in bani de la 1 ianuarie 2018", a punctat Alin Burcea.

Presedintele ANAT subliniaza ca, daca bugetarii vor primi bani in loc de tichete, vor fi greu de controlat, intrucat vor fi tentati sa ii cheltuiasca pe diverse necesitati in loc sa mearga in vacanta.

Sursa foto: Prasit Rodphan/Shutterstock.com

"Este o lovitura destul de dura. Este o stare de nemultumire in ce priveste turismul. Daca legea voucherelor isi pierde sensul, mai zicea ministrul Turismului ca la 1 iulie scoate legea turismului, daca nu o scoate… la revedere", a mai spus Burcea, care subliniaza ca prin acordarea de tichete de vacanta in loc de bani iese din calcul evaziunea fiscala.

Totodata, el spune ca nu stie daca vor fi sau nu acordate tichete de vacanta de la 1 iulie 2017 pentru bugetari, asa cum a anuntat ministrul Turismului, Mircea-Titus Dobre.

O decizie a Inaltei Curti arata ca voucherele de vacanta pot fi acordate doar daca exista alocari bugetare pentru ele, in bugetul de stat si in cele locale. Insa in proiectul de buget aprobat la inceputul anului nu sunt bani alocati, potrivit Digi24. Voucherele se pot acorda doar daca va fi prevazut in rectificarea bugetara programata in a doua parte a anului.

Daca totusi de la 1 iulie fiecare din cei 1,2 milioane de bugetari ar primi un voucher in valoare de 1.450 lei, cat este salariul minim, voucherele de vacanta ar aduce vanzari de 380 milioane euro.

In 2016, angajatorii privati au acordat 1,1 milioane de vouchere de vacante, triplu fata de 2015, care au generat vanzari de 10 milioane euro.

Angajatorii au dreptul sa acorde salariatilor vouchere de vacanta in limita a sase salarii minime brute, adica 7.500 lei la un salariu de 1.250 lei in 2016, doar pentru vacante efectuate in Romania.