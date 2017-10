Blue Air introduce trei clase de tarif, prin care pasagerii beneficiaza de servicii diferite in functie de pretul ales. Iata care sunt acestea si pe ce platesti in plus.

La orice simulare pe site-ul Blue Air vor aparea cele trei clase - Light, Classic si Premium - si preturile aferente fiecareia.

Clasa Light

- este cea cu pretul cel mai mic pentru calatoria aleasa si include check-in gratuit si un bagaj de mana de 10 kg

Clasa Classic

- pentru 80-100 lei in plus (diferenta sesizata la mai multe simulari) fata de clasa Light, la clasa Classic primiti check-in gratuit, bagaj de mana de 1 kg, bagaj de cala de 20 kg, loc acordat gratuit in avion, 50% reducere din taxa de schimbare a rezervarii (nume, data).

Clasa Premium

- cea mai scumpa pentru orice calatorie, clasa Premium are in plus bagaj de cala de 32 kg in loc de 20 kg, posibilitatea de a schimba gratuit rezervarea, locuri cu mai mult spatiu si mancare. Bineinteles, sunt incluse si check-in-ul gratuit si bagajul de mana de 10 kg. Un bilet la clasa Premium costa dublu fata de clasa Light.

Sursa foto: captura Blue Air

Trei clase tarifare se regasesc si la Wizz Air si Ryanair, cu mai multe servicii incluse peste check-in gratuit si bagaj de mana. In schimb, Tarom are cinci clase tarifare, printre care si clasa business.