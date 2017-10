"In Bucuresti, o serie de spatii abandonate, cladiri sau centre in aer liber au un potential extraordinar de a fi re-convertite si transformate in centre urbane atractive pentru cetatenii activi in general si pentru tineri in special. Exista alternative la proiectele imobiliare localizate pe terenurile acestor spatii, cu consecinte benefice pentru revigorarea spiritului comunitar (...)", potrivit Agerpres.

"Este convingerea Institutului pentru Politici Publice (IPP) ca aceste posibile noduri de cultura si arta comunitara din Capitala, cum ar fi: Halele Carol din Bucuresti, Turnul de Apa din Pantelimon, NodMakerspace plasat intr-o fosta zona industriala, odata revitalizate si utilizate intr-o maniera creativa au potentialul de a transforma Bucurestiul intr-o metropola vie inclusiv prin modul in care raspunde nevoilor tinerilor de a isi regasi, in spatiile publice, expresii ale inovarii si creativitatii", releva comunicatul.

Potrivit acestuia, IPP a radiografiat care sunt cele mai cunoscute din oras si prezinta concluziile unei documentari de teren intr-o dezbatere publica ce va avea loc luni, 23 octombrie, intr-un loc neconventional situat pe Splaiul Unirii. La discutie vor participa arhitecti, urbanisti, tineri lideri de ONG-uri deja implicati in viata publica, dar si reprezentanti ai primariilor, ai Ministerului Culturii precum si ai Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, mentioneaza comunicatul. IPP faciliteaza acest dialog despre viitorul acestor spatii si despre masurile de politica publica care ar trebui sa sprijine un asemenea proces de regenerare urbana, dupa modelul marilor capitale europene, conform comunicatului.

Dezbaterea publica din 23 octombrie si o a doua prevazuta pentru 31 octombrie sunt organizate in cadrul proiectului "Identitate culturala urbana - aportul tinerei generatii in procesul de revitalizare urbana a Municipiului Bucuresti", al carui scop este acela de a promova dialogul intre administratie si tineri pe tema punerii in valoare a unor posibile noduri de cultura si arta comunitara din Capitala, in sensul revitalizarii acestora si utilizarii lor intr-o maniera creativa. Acest proiect cultural este finantat in cadrul Programului cultural "Bucuresti - Oras participativ" de catre Primaria Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti - ARCUB, se mai arata in comunicat.

