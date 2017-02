Compania a inregistrat venituri de 165.000 de euro in 2016 si estimeaza 350.000 de euro in 2017.

Site-ul bacaniei va gazdui specialitati din carne si branza, vinuri, dulciuri, dar si conservele marca proprie Bacania ROD din ingrediente locale, fertilizate natural si pregatite dupa retete autohtone, fara conservanti, fara ingrediente congelate, fara aditivi.

„Clientii Bacaniei ROD sunt oameni ocupati, prinsi in tumultul vietii dar indragostiti de gusturi si de experiente culinare autentice. Asa ca magazinul online a fost pasul firesc de dezvoltare. In plus, avem clienti din toata tara, oameni care ne trec pragul de fiecare data cand vin in Bucuresti si carora am vrut sa le ducem mai aproape produsele bacaniei, care acum sunt la un click distanta. De altfel, prima comanda in magazinul online a fost din Botosani. Mai mult, jumatate dintre comenzile online sunt din provincie”, declara Laura Rogojan, co-proprietara a Bacaniei ROD.

Bacania ROD este un brand tanar, cu produse romanesti realizate de producatori locali din diverse zone ale ţarii, care isi propune sa ofere clientilor numai produse artizanale. Bacania comercializeaza 5 categorii de produse. Conservele de casa (dulceţuri, salate, muraturi, miere, uleiuri presate la rece) sunt produse marca proprie Bacania ROD, manufacturate printr-un proces lent, cu multa atenţie. Fructele si legumele din care sunt produse conservele sunt fertilizate natural si provin din gradinile localnicilor din judeţul Valcea si din padurile zonei.

Alte categorii de produse disponibile in Bacanie sunt: specialitaţi tradiţionale din carne (preparate din vanat, salamuri crud uscate afumate, pastrame etc), branzeturi naturale, produse de panificaţie (paine artizanala cu maia) si dulciuri de casa (cozonac si cornulete), toate provenind de la producatori locali. De asemenea, ROD comercializeaza o selecţie de vinuri, provenind de la cele mai bune case de vinuri romanesti.

Compania va livra in 24 de ore in Bucuresti si in 48 de ore, in tara.