Din totalul de vanzatori romani de pe eBay, 61% din acestia vand in Europa, iar 30% vand in Statele Unite. Fashion-ul este cea mai mare categorie in comertul romanesc pe eBay, urmata de piese auto si electronice, a declarat Ilya Kretov, general manager pentru Rusia si tarile emergente la eBay in cadrul evenimentului ecomTEAM 2017, organizat de wall-street.ro.