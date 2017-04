“Avem serviciile, tehnologia si know-how-ul necesare sa crestem business-ul, iar rolul meu va fi sa asigur o umbrela ca toata echipa sa produca valoare in business”, a declarat Robert Berza, GM Fashion Days.

Impreuna, Fashion Days si eMAG Fashion isi propun sa-si dezvolte ofertele din regiune mergand pe doua pozitionari complementare: eMAG Fashion ofera o gama variata de peste 150.000 de articole vestimentare cu produse disponibile pentru toate varstele, iar Fashion Days este destinatia fashion online cu cea mai mare varietate de branduri si tinute pentru clientii interesati de ultimele tendinte in moda, la preturi accesibile fiecarui buzunar.

“Piata de fashion este extrem de dinamica si ofertanta: noi ne propunem sa crestem doi jucatori activi, Fashion Days relevant pentru expertiza in fashion, noi trenduri, branduri cool si aspirationale si eMAG Fashion, relevant pentru diversitatea gamei si familiaritatea cu care te poti bucura de cumparaturi din mai multe categorii”, a completat Robert Berza.

Robert conduce o echipa de peste 500 de specialisti in retail online si fashion in cele 3 tari in care compania are operatiuni: Romania, Ungaria si Bulgaria.

Anterior, Robert Berza a condus magazinul online concurent Zoot.