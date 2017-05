Retailerul online specializat in produse de frumusete Aoro incepe un amplu proces de relansare pe piata din Romania. Unul dintre primii pasi ai acestui proces este schimbarea identitatii de brand: Aoro devine de azi Aoro by Notino si peste cateva luni isi va schimba denumirea complet in NOTINO .

Schimbarea are rolul de a-i informa pe cumparatorii din tara ca Aoro face parte din grupul international NOTINO, unul dintre cei mai mari retaileri online specializati in produse de frumusete din Europa, prezent in 16 tari (unele dintre cele mai importante de pe continent, plus Marea Britanie si SUA), si premiat in mod repetat in mai multe tari din Europa Centrala si de Est ca fiind cel mai bun magazin online.

In Romania, Aoro s-a lansat in 2009 si pana in prezent a reusit sa atraga peste jumatate de milion de clienti. In 2016, a avut o cifra de afaceri de peste 18 milioane de euro, cu peste 15% in plus fata de 2015, iar compania este in continua crestere.

Grupul international numit in prezent NOTINO a fost fondat in 2004 de catre antreprenorul de origine ceha Michal Zámec, considerat unul dintre cei mai vizionari oameni de afaceri ai mediului online din Cehia; Zámec are 34 de ani si este activ implicat in conducerea firmei, ca CEO. Sediul logistic global al companiei se afla in capitala tehnologica a Cehiei, Brno, iar firma are birouri in mai multe tari. Cifra de afaceri a grupului NOTINO in 2016 a fost de 220 de milioane de euro.

De la lansarea sa, grupul a activat in diversele piete sub mai multe denumiri (de exemplu aoro.ro in Romania, sau parfums.cz in Cehia). La finalul anului trecut managementul grupului a decis sa integreze toate operatiunile sale sub un singur nume: NOTINO. Procesul de rebranding a inceput atunci in Cehia, Germania si Austria, si continua anul acesta cu piete cheie, cum este si Romania.

La conducerea activitatilor de marketing si comunicare ale grupului international se afla, incepand cu 1 martie 2017, expertul roman in comunicare Gabriela Lungu, cu functia de Global Chief Marketing Officer. Numirea Gabrielei Lungu in functia de Global CMO NOTINO marcheaza intrarea atat a companiei, cat si a brandului intr-o noua faza.

„Sunt mandra sa fiu in Romania intre conationalii mei pentru inceperea procesului de rebranding al Aoro in NOTINO; este doar un prim pas, avem mult mai multi de facut in perioada care vine”, a declarat Gabriela Lungu, Global Chief Marketing Officer Notino.