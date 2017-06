Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com si cel de-al doilea cel mai bogat om din lume, va dicta regulile in retailul secolului 21 odata cu achizitia lantului de magazine Whole Foods Market. Am identificat trei mega trenduri pe care Amazon le va domina in urma tranzactiei de aproape 14 miliarde de dolari.

Primul trend important se refera la transformarea digitala a lumii in care traim, spatiu in care Amazon este deja lider. Suntem cu totii constienti de faptul ca digitalizarea are impact in diferite aspecte ale activitatilor pe care le desfasuram zilnic, de la cumparaturile de alimente pana la sectorul sanatatii. Dupa cum Amazon stie deja, acest impact genereaza o baza de date imensa, valoroasa si care iti poate aduce, tie ca si retailer, un succes comercial pe termen lung, scrie Business Insider.

Al doilea mega trend este legat de recunoasterea importantei unui stil de viata sanatos, tendinta de care Amazon poate profita odata cu achizitia Whole Foods. Afaceri din farma sau industria bunurilor de larg consum au realizat ca un stil de viata sanatos si activ este important pentru a evita bolile, cautand metode pentru a obtine profit de pe urma acestuia. Spre exemplu, gigantul Nestle a anuntat recent ca intentioneaza sa vanda o parte din divizia de dulciuri intrucat urmareste sa se transforme intr-un business mai „sanatos”.

Cel de-al treilea trend este poate si cel mai important si se refera la imbatranirea societatii. Jeff Bezos priveste aceasta tendinta drept o consecinta a primelor doua trenduri. Acest segment este unul unde poate fi creata valoare adaugata, insa putini sunt cei care realizeaza acest lucru.

Cu peste un miliard de consumatori cu varsta peste 55 de ani – cifra care se va dubla in urmatorii ani – societatea imbatranita va fi un mega trend cu ajutorul caruia companiile isi pot maximiza profitul in perioada urmatoare. In aceasta lume, cui nu i-ar placea sa imbatraneasca „frumos”? Acest lucru va fi conectat cu siguranta la ce vom manca si la capacitatea de a cumpara astfel de produse, gama pe care Whole Foods se bazeaza ca business.

Va fi interesant de urmarit cum va putea Amazon ca conecteze tehnologia digitala cu segmentul persoanelor 55+, care detine o pondere importanta in SUA, Marea Britanie, Germania sau Japonia.

Mai mult, Whole Foods va reprezenta un test pentru Jeff Bezos de a distribui produsele prin intermediul mai multor canale catre consumatorii mai in varsta.

Sursa foto: Shutterstock