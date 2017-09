Fashion Days a inregistrat o cifra de afaceri de 119 milioane de lei, in primele opt luni ale anului, in Romania, cu 70% mai mare fata de perioada similara a anului precedent. La nivelul grupului, in Romania, Bulgaria si Ungaria, vanzarile Fashion Days au crescut cu 60%, pana la 41,5 milioane de euro, in acelasi interval.

Rezultatele Fashion Days in primele opt luni ale anului depasesc estimarile initiale, iar tendinta de crestere accelerata se va mentine. La nivelul intregului an 2017, Fashion Days estimeaza o crestere de aproximativ 50% a cifrei de afaceri, fata de 2016.

„Fashion Days este printre putinii jucatori din regiune cu resurse suficiente pentru a se dezvolta accelerat, timp de mai multi ani consecutiv, si cu abilitatea de a determina, practic, intreaga piata sa se adapteze unui ritm de crestere alert. In Romania si regiunea in care suntem prezenti, ne-am propus, de la inceputul anului, sa crestem foarte mult pe toate palierele, atat la nivelul vanzarilor, a numarului de clienti, a brandurilor din oferta si sa acceleram investitiile pentru a sprijini cresterile estimate.

In cele trei tari in care suntem prezenti, de-a lungul timpului, peste 700.000 de clienti au comandat de pe Fashion Days si, doar de la inceputul anului, am vandut peste 2,18 milioane de produse”, declara Robert Berza, CEO Fashion Days.

Principalul canal de vanzare preferat de clientii Fashion Days a devenit telefonul mobil, spre care se indreapta si majoritatea eforturilor de comunicare ale brandului. In prezent, peste 40% din comenzi sunt plasate din aplicatia pentru mobil Fashion Days.

Cresterile inregistrate de Fashion Days in intervalul analizat au fost sustinute de o strategie comerciala axata pe nevoile si asteptarile clientilor, care a presupus si introducerea a peste 90 de branduri noi in oferta Fashion Days, de investitii in campanii de marketing, sub noua platforma de brand WEAR CONFIDENCE // ORDER CONFIDENCE, cat si de introducerea de noi servicii si solutii care imbunatatesc experienta pe site a clientilor, precum lansarea, in premiera, a instrumentului Fit Finder, care identifica si recomanda masura potrivita fiecarui client.

Pe parcursul anului 2017, Fashion Days a extins linia de productie pentru brandul propriu, Zee Lane, prin lansarea colectiilor de ceasuri si costume de baie, in completarea celor de imbracaminte, incaltaminte si accesorii, reprezentate prin liniile Zee Lane, Zee Lane Denim, Zee Lane Collection si Zee Lane Kids. In prezent, vanzarile pentru Zee Lane reprezinta 10% din totalul vanzarilor Fashion Days in Romania, Bulgaria si Ungaria.

Investitiile realizate de la inceputului anului au fost directionate in IT in procese precum integrarea platformelor online Fashion Days in cadrul grupului Dante International, in dezvoltarea echipelor, inclusiv prin programe de training, cat si in campanii de promovare, ca parte a strategiei de marketing si comunicare a brandului.

In continuare, Fashion Days va investi in imbunatatirea experientei de cumparare a clientilor si va oferi, pana la finalul anului, noi optiuni pentru livrarea mai flexibila a produselor, prin showroom-urile eMAG si oficiile Postei Romane, solutii aflate deja in perioada de testare. Totodata, din aceasta vara, Fashion Days a introdus posibilitatea deschiderii si verificarii coletelor in momentul livrarii.