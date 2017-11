Romanii se muta in online pentru shopping, profitand de beneficiile aduse de diversitatea ofertelor, noutatea produselor, preturile cele mai bune si, nu in ultimul rand, de economia de timp, iar categoria fashion este unul din domeniile cu cele mai mari cresteri prognozate in e-commerce-ul local. In perioada ianuarie – octombrie 2017, media numarului de comenzi online plasate, pe luna, de un client, pe Fashiondays.ro a crescut cu 9%, fata de perioada similara din anul precedent, potrivit celei mai recente analize a obiceiurilor de cumparare ale clientilor Fashion Days .

La nivel regional, in primele zece luni ale anului, un client Fashion Days din Romania si Ungaria a plasat, in medie, 4 comenzi, in timp ce un client din Bulgaria a plasat aproximativ 4,5 comenzi. O comanda a inclus peste doua produse in fiecare dintre cele trei tari in care este prezent Fashion Days, astfel: in Romania – 2,21, in Bulgaria – 2,06, iar in Ungaria – 2,29 de produse per comanda.

Aplicatia de mobil este cel mai intens utilizata pentru achizitii in Romania

Aplicatiile pentru dispozitivele mobile devin tot mai utilizate de clienti, care, in Romania, au plasat mai multe comenzi de pe mobil. Aplicatia a fost intens utilizata pentru achizitii in toate cele trei tari, cea mai mare rata de utilizare fiind inregistrata tot in Romania – peste 50%, in perioada ianuarie – octombrie 2017.

„Fashion devine mobile first, iar aplicatiile reusesc sa le fac viata mai usoara clientilor, care se pot bucura de shopping online de oriunde si oricand. Comportamentul de consum al clientilor din regiunea in care brandul Fashion Days este prezent se schimba intr-un ritm accelerat, pe care il anticipam, acestia migrand tot mai mult catre dispozitivele mobile. Clientii fideli, de exemplu, acceseaza aplicatia de mobil Fashion Days, in medie, de 10 ori pe luna, fie pentru a se inspira in alegerea tinutelor, pentru a afla ultimele noutati din magazinul online, fie pentru a plasa comenzi.

Produsele pentru copii ocupa o pondere mai mare in comenzi

Per total, mixul de produse cuprinse in comenzi devine tot mai echilibrat, de la an la an. In Romania, o comanda plasata pe fashiondays.ro a inclus, in medie, 53% produse pentru femei, 32% pentru barbati, in timp ce 15% reprezinta obiecte pentru copii. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de produsele pentru copii, a caror pondere a crescut cu peste 15%, in primele zece luni ale anului in curs, fata de perioada similara din 2016.

Tendinta este intalnita la nivelul grupului, demonstrand beneficiile shopping-ului online pentru parinti, care gasesc pe Fashion Days produsele de care au nevoie pentru cei mici si reusesc, astfel, sa economiseasca mai mult timp. In Bulgaria, ponderea produselor pentru copii in totalul achizitiilor a crescut cu peste 26%, iar in Ungaria cu aproape 22%.

In continuare, ca si in Romania, in Bulgaria si Ungaria, produsele pentru femei sunt cele mai comandate, reprezentand, procentual, 60%, respectiv 62% din totalul produselor cumparate de pe Fashion Days in fiecare tara.

Pantofii sport pentru barbati - cele mai mari vanzari in sezonul toamna/iarna 2017

Fashion Days a lansat, pe 15 septembrie, campania toamna/iarna 2017, construita in jurul oamenilor obisnuiti, prin care clientii sunt incurajati sa aleaga haine potrivite stilului lor, cu ajutorul carora pot obtine increderea necesara pentru a face fata provocarilor de zi de zi. In noul sezon, Fashion Days a introdus 27 de branduri noi, printre care Bronx, Cheap Monday, Folli Follie, Michael Kors Studio, Minnetonka, Norton, Pippi.

De la lansarea campaniei, clientii Fashion Days au cumparat produse potrivite sezonului toamna/iarna, in top cinci categorii fiind pantofii sport pentru barbati, puloverele pentru femei si gentile, pantofii sport pentru femei si botinele. In acest sezon, culorile preferate de clientii Fashion Days sunt: negru - cu peste 40.000 de produse negre vandute de la lansarea sezonului, albastru – peste 15.000 de produse vandute si bleumarin – peste 14.000 de produse vandute.

Totodata, cel mai comandat produs de pe Fashion Days, in toate cele trei tari, in sezonul toamna/iarna, a fost un pulover tricotat din lana si casmir, pentru femei, de la United Colors of Benetton. United Colors of Benetton este si brand-ul preferat de clienti, fiind urmat, in topul brandurilor de pe fashiondays.ro de Zee Lane, NEXT, Puma, Diesel, GUESS, Nike, Pepe Jeans London, Jack & Jones si Asics.

Cele mai multe comenzi au fost plasate de clientii din Bucuresti, urmat de Cluj-Napoca, Constanta, Iasi si Timis. Sofia, capitala Bulgariei, se afla pe locul al saptelea intr-un clasament al numarului de achizitii realizate la nivelul grupului Fashion Days, de la lansarea sezonului toamna/iarna 2017.