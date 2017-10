Black Friday sau Vinerea Neagra se aproprie si e gata sa instaureze “febra cumparaturilor” in randul populatiei. Cozi interminabile in magazinele participante si site-uri care cedeaza, acestea sunt cateva semne ale “febrei” instaurate de reducerile perioadei.

Black Friday a luat nastere in SUA in 1952 si este ziua care urmeaza dupa sarbatoarea de “Ziua Recunostintei”, in ultima vineri din noiembrie, fiind considerata inceputul perioadei de cumparaturi asociata sarbatorilor de iarna.

Majoritatea retailarilor mari isi deschid magazinele foarte devreme, in ultimii ani chiar din timpul noptii, si ofera reduceri semnificative la mai multe produse in cadrul acestei zile. Black Friday nu este o sarbatoare oficiala in SUA, insa, in mai multe state, ziua care urmeaza “Zilei Recunostintei” este considerata de asemenea ca fiind libera. Asadar, milioane de angajati din industriile non-retail au liber sa se bucure de reducerile consistente.

Black Friday 2016 in SUA: Mai multi cumparatori, mai putini bani cheltuiti

Anul 2016 a adus de Black Friday, in SUA, mai multi cumparatori, 154 de milioane, cu 3 milioane mai multi decat anul anterior, insa, in medie, acestia au cheltuit mai putin bani, 290 de dolari in 2016, fata de 300 de dolari in 2015, conform CNN.com.

Black Friday da nastere si la sute de video-uri postate pe platformele de socializare in care se pot vedea corturi amplasate la intrarea din centrele comerciale si cozi interminabile de oameni ce asteapta nerabdatori sa puna mana pe produsele mult dorite. De cealalta parte se afla cei care prefera sa cumpere online, insa si ei trebuie sa infrunte o serie de provocari, precum selectarea cat mai rapida a produselor dorite, astfel incat acestea sa nu se epuizeze, caderea site-urilor si asteptarea curierului.

Am ales un video, din 2016, filmat intr-unul din magazinele Walmart din SUA, in care se poate observa "batalia" clientilor care se agita sa puna mana pe produsele aflate la reducere.

Black Friday 2017 in Romania: Sunteti pregatiti de cumparaturile din acest an?

Conceptul de Black Friday a fost adus in Romania pentru prima data in 2011 de catre retailerul online eMAG, impreuna cu cei de la Flanco. In anul respectiv, vanzarile din "Vinerea Neagra" au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, compania incheind anul 2011 cu venituri de 145 de milioane de euro. Reteaua de magazine Flanco, a inregistrat vanzari de circa 30 milioane de lei ( 6,8 milioane de lei) in acel weekend datorita reducerilor practicate cu ocazia Black Friday.

Pana in acest moment, eMAG nu a precizat cand va organiza Black Friday 2017, insa, circula zvonuri ca acestia ar alege data de 17 noiembrie.

In ultimii ani, magazinele din Romania nu au tinut cont de data prestabilita de americani, unele dintre ele alegand sa dea startul reducerilor de Black Friday de la inceputul lunii noiembrie si sa le pastreze pana la finalul acesteia sau pentru perioade de 1-2 saptamani.

Sursa foto: By Pressmaster / Shutterstock.com