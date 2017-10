eMAG lanseaza un card co-branded pentru clienti, prin care acestia beneficiaza de plata in rate fara dobanda si sunt recompensati cu puncte de loialitate de pana la 10% din valoarea produselor vandute atat de eMAG, cat si de partenerii din Marketplace. Noul beneficiu se deruleaza in parteneriat cu Raiffeisen Bank printr-un card de credit Mastercard care poate fi folosit si pentru tranzactii oriunde in lume.

„Prin lansarea cardului de cumparaturi eMAG de la Raiffeisen Bank, ne dorim sa le oferim clientilor eMAG beneficii pentru achizitiile curente, o solutie facila pentru finantarea cumparaturilor, dar in acelasi timp, sa le si recompensam fidelitatea. Astfel, clientii eMAG pot beneficia de un numar extins de rate fara dobanda si pot acumula puncte de loialitate pentru achizitiile din eMAG, pe care le pot utiliza direct din contul de client eMAG”, a declarat Mircea Balica, Payments Platforms Manager eMAG.

Cu ajutorul noului card de cumparaturi, clientii eMAG beneficiaza simultan de puncte de loialitate eMAG, care pot fi folosite la comenzi ulterioare plasate pe eMAG, si de rate fara dobanda, in functie de produsul cumparat, de pana la 24 de luni. Punctele pot fi administrate din contul de client eMAG.

Clientii pot face cumparaturi de la eMAG si de la partenerii din Marketplace in valoare de pana la 30.000 de lei. Suma poate fi achitata in mod obisnuit in 3, 6 sau 12 rate fara dobanda, iar daca nu doresc sa achite in rate, clientii pot opta pentru plata integrala si pot beneficia de pana la 56 de zile fara dobanda. In plus, toate produsele din gama Samsung pot fi platite in 24 de rate fara dobanda.

In cazul in care clientii doresc sa renunte la produsul primit, acestia au la dispozitie 30 de zile pentru a-l returna, iar suma platita va fi restituita integral in contul aferent cardului de credit.

Despre cardul de cumparaturi co-branded

Noul card de credit oferit de eMAG si Raiffeisen Bank este embosat si poate fi folosit oriunde in lume, fara comision pentru tranzactii la comercianti. Platile online sunt facute in conditii sporite de siguranta, deoarece cardul este inrolat in Mastercard SecureCode, iar pentru autorizarea platilor se foloseste parola dinamica 3D-Secure. Informatii privind disponibilul si contul de card pot fi accesate oricand prin platforma de Internet Banking a Raiffeisen Bank. Cardul poate fi folosit si pentru a face cumparaturi in rate fara dobanda de la toti comerciantii parteneri ai Raiffeisen Bank, inscrisi in programul Multishop pe care ii gasesti pe site-ul bancii.

La o limita de credit de 5.367 lei folosita imediat si in intregime, 40% pentru retragere numerar si 60% pentru plati la comercianti si rambursata in 12 luni in rate lunare egale, cu o dobanda de 26% fixa pe perioada rambursarii, rata lunara este 522,82 lei, valoarea totala de plata 6.273,73 lei si DAE 32,30%.

