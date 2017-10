„De la an la an, Black Friday este un fenomen din ce in ce mai spectaculos. Plecand de la succesul Black Friday de anul trecut ne-am pregatit in ultimele 10 luni si vom avea oferte foarte bune pentru tot ceea ce isi doresc clientii”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG.

Astfel, numeroase produse vor fi la preturi Black Friday, de la televizoare, telefoane, laptopuri, fashion si articole sportive, pana la electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala, mobila, jucarii si anvelope, iar ele vor putea fi achizitionate si in rate fara dobanda, prin intermediul cardurilor partenere. Alaturi de eMAG, in aceasta editie vor participa si peste 4.000 de selleri din Marketplace.

Inca din 2011, cand eMAG a organizat pentru prima data Black Friday in Romania, fenomenul s-a bucurat de un real succes si a avut cresteri considerabile de la an la an.

Black Friday 2017: Romanii sunt din ce in ce mai atrasi de cumparaturile online

Astfel, un studiu realizat de Kantar Millward Brown dupa editia de anul trecut a Black Friday a scos la iveala faptul ca 94,3% din populatia cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani auzise de cel mai asteptat eveniment de shopping al anului. Acelasi studiu a confirmat preferinta tot mai ridicata a romanilor pentru cumparaturile online: de Black Friday, 47,5% din cei care au achizitionat ceva au comandat online, in timp ce pentru offline au optat 41,5%, iar 11% au imbinat ambele modalitati.

eMAG Black Friday 2017: Ne asteptam ca anul acesta sa fie un nou record

eMAG a fost, in 2016, destinatia principala a celor care au cumparat ceva de Black Friday, fiind ales de 36,8% dintre cumparatori. „Avand in vedere cresterea constanta de la an la an, ne asteptam ca si Black Friday-ul de anul acesta sa fie un nou record, din toate punctele de vedere”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG.

Conceptul de Black Friday a fost adus in Romania pentru prima data in 2011 de catre retailerul online eMAG, impreuna cu cei de la Flanco. In anul respectiv, vanzarile din "Vinerea Neagra" au adus 8 milioane de euro pentru eMAG, compania incheind anul 2011 cu venituri de 145 de milioane de euro.