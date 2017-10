Cu cat avansam in toamna, temperaturile scazute incep sa isi faca simtita prezenta, iar in cazul in care caloriferele voastre din locuinte nu le fac fata, v-am pregatit din oferta celor de la eMAG, plina de reduceri cu ocazia campaniei Stock Busters, cateva produse la oferta.

Calorifer electric Zass redus cu 22% pe eMAG

Caloriferul electric Zass din campania Stock Busters a celor de la eMAG este echipat cu 3 trepte de putere (1000-1500-2500W), protectie la supraincalzire si un termostat reglabil cu lampa indicatoare. Il puteti cumpara cu o reducere de 22% de AICI.

Stock Busters: Calorifer electric Start-Light, redus cu 25%

Caloriferul electric Start-Light din campania de reduceri Stock Busters a celor de la eMAG este echipa cu 13 elementi, 3 trepte de putere si este recomandabil pentru incaperi de pana la 62 metri cubi. Il puteti cumpara cu o reducere de 25% de AICI.

Reduceri eMAG: convector electric de podea Bionaire cu 42% mai ieftin

Convectorul electric de podea din campania de reduceri Stock Busters a celor de la eMAG este recomandabil pentru incaperi de pana la 30-60 m cub, are o putere maxima de 1500 de W, controlata prin intermediul a doua trepte. Acesta poate fi montat si pe perete. Il puteti cumpara cu o reducere de 42% de AICI.

Radiator cu quartz Star-Light, redus cu 35% in campania Stock Busters

Radiatorul cu quartz Star-Light din campania de reduceri a celor de la eMAG detine o putere maxima de 1600 de W, are 4 trepte de putere si o greutate de 2.9 kg. Il puteti cumpara cu o reducere de 35% de AICI.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: By Dean Drobot / Shutterstock.com