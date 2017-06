Fluxul comercial se refera la veniturile unei tari din comert, si anume la exporturi. Fluxul de capital se refera la cantitatea de investitii pe care aceasta le atrage din strainatate. Economiile orientate spre export depind mai mult de fluxurile comerciale, iar tarile care se concentreaza pe domeniul financiar sunt mai dependente de fluxurile de capital.

Economiile orientate spre export, ale caror valori depind de fluxurile lor comerciale, includ:

• Canada: petrol, gaz

• Australia: metale industriale si metale pretioase

• Noua Zeelanda: produse agricole, in special produsele lactate

• China, Japonia, si Germania: produse finite cu valoare adaugata ridicata, industria grea

• Romania: produse finite din sectorul industrial, cu precadere cel auto

Iata un exemplu despre cum fluxurile comerciale pot afecta o pereche valutara.



Canada, unul dintre cei mai importanti producatori de petrol din lume, exporta in Statele Unite peste 3 milioane de barili de petrol si produse petroliere pe zi. Aceasta face ca acest stat sa fie cel mai mare furnizor de petrol pentru S.U.A. Din cauza volumului implicat, se creeaza o cerere enorma pentru dolari canadieni.

De asemenea, trebuie sa luam in considerare faptul ca economia Canadei depinde de exporturi, aproximativ 85% din exporturile sale indreptandu-se catre SUA. Din acest motiv, perechea USD/CAD poate fi puternic afectata de modul in care consumatorii americani reactioneaza la modificarile preturilor petrolului.

Daca cererea din SUA creste, producatorii vor trebui sa livreze mai mult petrol pentru a tine pasul cu cererea. Acest lucru poate duce la o crestere a pretului petrolului, ceea ce ar putea duce la o scadere a preturilor la USD/CAD.

Daca cererea SUA scade, producatorii pot decide sa scada productia, deoarece nu au nevoie sa livreze mai multe bunuri. Cererea de petrol ar putea scadea, ceea ce ar putea afecta cererea pentru CAD.

Dupa cum arata graficul de mai jos, petrolul are o corelatie negativa cu USD/CAD de aproximativ 80% in ultimele 30 de zile si de aproximativ 93% intre 2000 si 2016.

UsdCad vs. Oil WTISursa: Admiral Markets Correlation Trader

In schimb, pentru Statele Unite si Regatul Unit, care dispun de mari piete lichide de investitii, fluxurile de capital au o importanta mult mai mare. In aceste tari, serviciile financiare au o pondere mai mare în PIB fata de tarile exportatoare. Pentru mai multe detalii despre date si indicatori macroeconomici, consultati lectia anterioara.

De exemplu, in Statele Unite ale Americii, serviciile financiare au contribuit cu aproximativ 40% din totalul profitului S&P 500, considerat barometrul sentimentului fata de risc la nivel global. Nu e de mirare ca acea criza economica ce a inceput in vara anului 2007 in Statele Unite si s-a raspandit in intreaga lume a provenit din sectorul bancar din SUA prin criza creditelor ipotecare cu grad mare de risc (subprime). Toate crizele recente cu care s-a confruntat economia americana (si care, de obicei, au devenit globale datorita dimensiunii economiei americane) au provenit din sectorul financiar, in special din imprumuturile bancare. Statele Unite exemplifica motivele pentru care este esential sa intelegem ce fel flux de influenteaza fiecare tara. Avand in vedere deficitul comercial si de cont curent al Americii, s-ar crede ca dolarul nu prea ar merita. Cu toate acestea, pe parcursul ultimelor decenii, USD a avut rezultate mult mai bune decat acesta. Piata de capital extrem de lichida, diversa, relativ bine reglementata si transparenta a Statelor Unite i-a permis sa atraga mai mult decat suficient capital excedentar din restul lumii pentru a compensa efectele negative ale deficitului comercial masiv. Daca, totusi, Statele Unite ar trebui sa inceteze brusc sa atraga fluxuri de capital adecvate pentru a echilibra deficitele de cont comercial si de cont curent, probabil ca dolarul american ar scadea.

Exista doua tipuri de flux de capital:

1. Din investitii in active fizice, cum ar fi fabrici, imobile si intreprinderi.

2. Din investitii in active financiare cum ar fi actiuni si obligatiuni sau alte instrumente de indatorare.

Intr-adevar, este posibil ca produsele financiare sa fie vazute ca fiind doar un alt tip de produs vandut care construieste cererea pentru moneda locala, la fel ca exporturile de bunuri tangibile.

Rezultatul este acelasi: cererea constanta pentru moneda locala. Iata un alt exemplu despre modul in care fluxurile de capital pot afecta o pereche valutara.

Intr-o perioada a anului 2009, in cadrul programului sau de stimulare economica, guvernul japonez a permis exportatorilor japonezi sa repatrieze profiturile obtinute in strainatate la cote reduse de impozitare. Pe masura ce termenul limita pentru aceasta rata redusa s-a apropiat, presiunea a crescut pe USDJPY, deoarece ori de cate ori perechea ar fi crescut (adica dolarul ar fi crescut in raport cu JPY), exportatorii japonezi incarca� i in dolari ar fi vandut o parte din dolarii americani acumulati cumparand yen la preturi convenabile.

UsdJpy, grafic saptamanalSursa: Admiral Markets WebTrader

Leul romanesc este, de asemenea, influentat de fluxul de capital deoarece cumpararea sau vanzarea de active denominate in lei, cum ar fi actiunile, afecteaza cursul de schimb. Datorita dimensiunilor mici si a volumelor de tranzactionare reduse ale pietei bursiere locale, aceasta influenta este limitata si are o importanta mai mica in comparatie cu ceilalti driveri majori prezentati in lectiile anterioare. Cu toate acestea, in timpul marii recesiuni din 2008, lichidarea masiva a investitorilor straini care a condus, in proportie de aproximativ 80%, la colapsul principalilor indici bursieri, a afectat leul, mai ales in raport cu dolarul american.

UsdRon, grafic lunar 2009-2016Sursa: Admiral Markets WebTrader

In cadrul lectiei urmatoare ne vom indrepta atentia catre factorii geopolitici.