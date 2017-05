Revolut introduce in platforma proprie tranzactiile in lei, incepand de luni 15 mai, Romania completand astfel portofoliul de tari in care se pot face tranzactii si schimburi valutare in moneda locala, la cel mai mic curs valutar din piata, a declarat Nikolay Storonski, fondator & CEO RevolutEurope, la conferinta Future Banking, organizata de wall-street.ro.

"Romania inca este o piata mica pentru noi. Vom lansa tranzactiile in lei saptamana viitoare si vom urmari evolutia, speram sa fie multe tranzactii", a declarat Nicolay Storonsky.

Revolut a fost lansat in iulie 2015, de Nikolay Storonsky si Vladyslav Yatsenko. Prin produsele oferite, clientii companiei pot face plati in peste 90 de valute din intreaga lume, la cele mai bune rate de schimb.

Compania a primit investitii totale de 17 milioane de euro de la infiintare, are 90 de angajati in 3 birouri, 640 de mii de clienti si peste 10.000 de businessuri inrolate. Nikolay a declarat ca primii 500.000 de clienti au fost facuti fara nicio investitie in marketing.

Prin Revolut se realizeaza peste 3 milioane de euro tranzactii pe luna, media fiind de 1-2 tranzactii pe secunda.

Revolut si-a inceput activitatea prin eliberarea unor carduri prepaid ce ofera cotatii mai bune decat ale bancilor la platile in alta valuta. Fiind un antreprenor caruia nu ii place sa se plafoneze, a decis sa extinda serviciile, iar, in acest moment, prin intermediul fintechului Revolut puteti transfera bani, lua imprumuturi si avea acces la conturi curente deschise la doua dintre cele mai mari banci din Marea Britanie.

Nikolay Storonsky a declarat pentru Bloomberg, ca pana in noiembrie, daca lucrurile merg asa cum a planuit, Revolut va trece pe profit, iar pana la sfarsitul anului va ajunge la 2 milioane de clienti.

Folosindu-se de o platforma de imprumuturi de tip peer-to-peer, compania le ofera clientilor posibilitatea de a beneficia de un credit al carui cost este cu aproximativ 50% mai mic decat in cazul bancilor, iar deschiderea unui cont curent dureaza 3 minute, fara sa oferi date despre adresa ta sau ce alte produse financiare mai ai.

Genul acesta de companii si-ar putea face aparitia pe piata din Romania, in cazul in care se va reusi implementarea cu succes a directivei PSD 2. Aceasta va intra in vigoare pe 13 ianuarie 2018, insa jucatorii din sistem trebuie sa depuna eforturi tehnice importante pentru crearea unui ecosistem cat mai primitor.