L-am cunoscut pe Nikolay Storonsky, fondatorul Revolut, in Aeroportul Henri Coanda. L-am asteptat cu usoare emotii, citisem cateva articole despre el si facusem o multime de planuri, impreuna cu echipa de organizare a evenimentului Future Banking, ca sa il facem sa se simta bine in prima lui vizita in Romania. Nicolay a venit cu un ruscac, un laptop si o atitudine extrem de relaxata, foarte departe de imaginea clasica a oamenilor care activeaza in industria financiara.

Nikolay Storonsky a lansat Revolut in 2015, un fintech cu o gama variata de servicii care are un obiectiv principal: sa ofere clientilor posibilitatea de a realiza tranzactii financiare fara comisioane.

“Vrem sa scapam de comisioanele bancare”, spune Nikolay clar si raspicat. Nu se fereste deloc sa spuna lucrurilor pe nume si nu se ascunde dupa formulari pompoase. “De fiecare data cand calatoream peste hotare plateam sute de dolari doar pe comisioanele pe tranzactii sau pe schimbrui valutare. Asa mi-a venit ideea sa creez un business care sa ofere variante simple, ieftine si transparente”.

Inainte de a intra in jocul antreprenoriatului, Nikolay a fost trader si a lucrat pentru companii ca Lehman Brother sau Credite Swisse. A prins chiar momentul din 15 septembrie 2011, cand gigantul financiar a dat faliment. Mi-a povestit despre experienta de atunci in masina, in drum spre hotel de la aeroport, intr-o discutie off the record.

In urma cu doi ani s-a hotarat sa renunte la cariera in investitii, dar spune despre antreprenoriat ca este chiar mai greu decat sa tradingul, despre care credea ca este cea mai epuizanta meserie din lume.

Cand eram trader, lucram chiar si 16 ore pe zi, ma trezeam foarte devreme, aveam sute de tranzactii de facut pe zi, trebuie sa gandesc foarte repede si sa nu fac greseli. Nu credeam ca exista ceva mai greu decat asta, dar antreprenoriatul mi-a devenit contrariul. Este mult mai greu sa fi pe cont propriu, mai ales ca businessul nostru se dezvolta foarte rapid.

La doi ani de la lansare, compania are aproape 100 de angajati si continua sa recruteze, in medie, 10-20 de oameni pe luna, majoritatea developeri. Planurile de expansiune sunt uriase: Revolut urmeaza sa deschida birouri in SUA, Singapore, Hong Kong, Canada, Australia si va introduce din ce in ce mai multe monede in platforma. Printre acestea se afla si leul romanesc, ce va fi disponibil pentru tranzactii de saptamana aceasta.

Ce planuri are UBER-ul serviciilor financiare

“Razboiul” declarat comisioanelor bancare nu este unul usor, mai ales ca intra in competitie cu giganti financiari extrem de puternici. A trecut deja prin diverse provocari, ce aveau ca scop distrugerea businessului sau. Nu dramatizeaza si nici nu detaliaza, spune ca este ceva normal si este convins ca poate trece peste orice.

Nikolay compara Revolut cu UBER, care a intrat cu servicii transparente, ieftine si usoare pe piete reglementate si dominate de companii de acelasi fel, supuse acelorasi reguli si destul de putin flexibile.

Serviciile oferite de Revolut se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si companiilor iar scopul este reducerea comisioanelor care, in unele cazuri, sunt exagerat de mari, in opinia antreprenorului.

Acesta vede potential si pe piata romaneasca si se asteapta sa ajunga la cateva zeci de mii de clienti rapid, mai ales ca la Future Banking a gasit deja cateva persoane interesate de serviciile oferite.

Masterplanul este ca acest business sa creasca la nivel global si sa cuprinda o masa critica de clienti si businessuri inrolate din intreaga lume. Doar asa se pot oferi servicii de transfer de bani si tranzactii ieftine si directe, pornind de la premisa ca numarul mare de intermediari implicati intr-o tranzactie este principala cauza a comisioanelor crescute.

Cat priveste viitorul companiei, orice este posibil. “Nu exclud vanzarea, nu exclud listare. Se poate intampla orice. Momentan, ma bucur foarte mult de ceea ce fac”, a conchis Nikolay, in scurta discutie pe care am avut-o chiar inainte de decola spre Londra.