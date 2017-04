Pentru presedintia Frantei si-au anuntat candidatura 11 persoane, dintre care se remarca 5 candidati (top 5 in sondajele de opinie), respectiv: Marine Le Pen (anti-EU), Emmanuel Macron (pro-EU), Francois Fillon (pro-EU), Benoit Hamon (pro-EU) si Jean-Luc Melenchon (anti-EU, anti-NATO). Conform celor mai recente date, doar primii doi candidati au sanse reale sa intre in ”finala” din 7 mai.

Programele de guvernare ale celor 5 candidati sunt destul de diferite intre ele. In timp ce Le Pen (Dreapta) si Macron (Centru) vizeaza reducerea taxelor, Melenchon are in plan un impozit de 100% pe veniturile care depasesc 33000 euro pe luna. Un dezacord major se regaseste in discutiile despre varsta de pensionare. Fillon pledeaza pentru cresterea varstei de pensionare, in timp ce Hamon, Melenchon si Le Pen vor sa micsoreze varsta de pensionare. De asemenea, statutul tarii in Uniunea Europeana reprezinta un subiect controversat de discutie, Le Pen si Macron avand opinii extreme, in timp ce Melenchon doreste renegocierea termenilor cu BCE. Hamon si Fillon raman in tabara pro-UE.

Castigarea alegerilor de catre Macron ar putea avea un impact pozitiv asupra euro si implicit asupra piatei de capital europene, in timp ce castigarea alegerilor de catre Le Pen ar putea avea un efect profund negativ. In cazul in care favoritul se dovedeste a fi Fillon, atunci impactul ar putea fi usor pozitiv, iar in cazul lui Melenchon potentialul impact asupra pietelor va fi negativ. Investitorii vor lua deciziile finale cel mai probabil dupa prima runda de alegeri, asadar in intervalul 23 aprilie - 7 mai acestia vor avea timp sa se pozitioneze in piata in functie de candidatul pe care il considera ca avand cele mai multe sanse de castig.

Cel mai plauzibil scenariu este acela al unei "lupte" in runda a doua (7 mai) intre Macron si Le Pen. In ipoteza castigarii alegerilor de catre Macron, moneda unica europeana ar putea castiga teren (in mod special in fata dolarului american si a yenului japonez), la fel si indici precum CAC 40 (Franta) si DAX (Germania). Pe de alta parte, daca alegerile vor fi castigate de Marine Le Pen, atunci am putea vorbi de un impact negativ in pietele financiare comparabil cu cel pe care l-a avut referendumul privind Brexit-ul.

In concluzie, urmatoarea perioada ar putea sa puna la incercare piata de capital europeana prin prisma evenimentelor din sfera politica, dar si a intensificarii tensiunii geopolitice la nivel international. Relatiile dintre Rusia si Statele Unite par sa se deterioreze avand in vedere amplificarea conflictului dintre SUA si Siria. Pe de alta parte, testele cu rachete balistice si nucleare ale Coreei de Nord accentueaza aceasta stare de panica, cu Statele Unite si China trimitand nave de razboi, respectiv soldati la granita cu Coreea de Nord.

