"Nu trebuie sa reinventam roata, ci doar sa facem un lucru ca lumea, atent si sa ne pese de ceea ce facem". Este filozofia de business si de viata a lui Ciprian Morar, fondatorul si CEO-ul Lateral Inc , o companie de "lateral thinking" care face design si programare in inima Transilvaniei, dupa filozofia si modul de lucru din Silicon Valley. El a povestit intr-un interviu pentru platforma "Oamenii din spatele codului" despre cum a reusit sa ofere servicii pe toate continentele si sa creeze cu resurse romanesti produse pentru gigantii din tech si pentru cele mai explozive start-up-uri din lume.

Desi este mai putin cunoscuta in tara, Lateral furnizeaza din inima Transilvaniei servicii pentru clienti mari de pe toate continentele, de la companii listate pe bursa NASDAQ, platforme internationale precum fly.com si virginholidays.com si pana la start-up-uri explozive, cum ar fi Rubicon Global, un "Uber for trash" in care au investit Di Caprio si Bono, iar Lateral este partenerul de tehnologie.

Multe alte proiecte cu impact social, United Nations, Global Fund for Women, Academia de Stiinte din New York, Fundatia Grace Sciences, dar si site-urile SMURD in Romania (unde o mare parte din munca a fost pro bono), sunt de asemenea creatia Lateral.

Cea mai mare provocare, insa, este capitalul uman disponibil in tara. "Am angaja 100 de oameni maine daca am avea de unde, universitatile nu-i pregatesc bine si avem si un gap mare de cultura. Asa ca suntem nevoiti sa recurgem la metode de internship si sa cream scoli interne, sa crestem noi oamenii", spune Ciprian (foto).

Cautam oameni isteti si muncitori. Poti sa inveti un om sa programeze, dar nu poti sa il inveti cei 7 ani de acasa, conteaza cum se comporta si daca ii pasa de ceea ce face.

De la programare la design si din Silicon Valley in inima Transilvaniei

Ciprian Morar era ceea ce americanii ar numi un “techie”. A inceput ca programator in Romania si din 1999 a devenit antreprenor, cu doar 300 de dolari adunati din sponsorizari, ceea ce in vremea respectiva echivala cu "a manca paine cu unt si cu mustar”. Pentru a-si continua dezvoltarea personala, dar si pentru a intelege sistemul de invatamant occidental si a "importa" metode mai putin conventionale, Ciprian a studiat design-ul la Londra, timp in care compania ajunsese la peste 100 de angajati.

La inceputul carierei, inainte de Lateral, Ciprian a fost recrutat de Microsoft la o companie din portofoliu, Expedia, care avea sa ajunga in scurt timp unul dintre cele mai mari site-uri de travel din lume. Atat Expedia, unde a fost angajatul numarul 11, cat si cariera lui Ciprian, au avut o evolutie fulminanta, specifica incubatorului de talente din Silicon Valley.

“Am intrat in Microsoft si la 3 zile mi s-a spus ca voi lucra pe produsul Expedia. Atunci, ma intrebam ce este Expedia, iar acum este cea mai mare companie din lume in travel”, isi aminteste Ciprian, care ulterior a inceput pe cont propriu o afacere in Silicon Valley.

Microsoft a vandut totusi Expedia dupa ce a reusit sa o listeze pe bursa intr-un IPO de 75 milioane de dolari.

Experienta de la Expedia l-a determinat pe Ciprian sa isi numeasca prima companie LAE (Life After Expedia), un nume usor de inteles in Silicon Valley, dar destul de ciudat pentru piata romaneasca. De aceea, in 2004 a redenumit LAE in Flame, dorindu-si oameni cu „scanteie”, care sa creeze produse la aceeasi calitate ca in celebrul hub IT din San Francisco.

In Romania, Flame a crescut foarte repede si dupa aproape 2 ani, in 2007, Ciprian a vandut compania catre TotalStay Group, o multinationala din Marea Britanie care a fost preluata recent de JAC Travel.

Lateral a fost creata in 2008, pornind de la numele Life After TotalStay, si, in paralel, Ciprian a investit in Ceevee, o platforma pe care a cumparat-o de la Wilkins Lee Creative, pe care a dezvoltat-o si apoi a vandut-o catre Neogen, companie ce detine in piata locala platforma BestJobs.

Lateral: filozofie de Silicon Valley, cu angajati din Transilvania

Daca ar fi sa rezume intreaga filozofie a Lateral intr-o singura propozitie, Ciprian spune ca incearca sa „creeze in tara lucruri ca la carte, asa cum se face in Silicon Valley, fara sa aiba o abordare de executant, ci una de inovator”.

Faptul ca Lateral este o companie cel putin diferita pentru piata din Romania se observa usor, incepand cu website-ul modern, aerisit si usor de folosit, cu elemente de design asa cum nu vezi la 99% dintre site-urile romanesti.

Pana si cartile de vizita sunt diferite, fiind personalizate pentru fiecare angajat, in functie de pasiunile si “lucrurile care il misca in viata”. Pe fata este este o carte de vizita obisnuita, cu datele de contact ale angajatului, iar pe spate este “un personal card” (foto sus).

Modul in care Lateral se promoveaza arata, de asemenea, un mod neconventional de a face lucrurile. Un poster de recrutare (foto jos), care a devenit viral in social media, a facut deliciul pasionatilor de design si programare. Cei care gaseau programatorul din multimea de caractere si referinte din imagine au primit si un tricou cu Lateral.

Spoiler alert: Programatorul se afla sub o doamna grasa si are inscriptionat pe ochelari cod in HTML

Insa, filozofia de Silicon Valley nu rezoneaza de cele mai multe ori cu clientii romani si, din motive care tin si de pret, Lateral lucreaza in proportie de 99% cu parteneri din afara Romaniei.

"Nu exista etica in modul de lucru din Romania. Lumea intarzie cu platile, nu intelege valoarea adaugata, nu intelege ce inseamna o transformare, desi vede oportunitati imense. Piata nu favorizeaza munca aici si, pentru ca oamenii nostri (echipa in foto mai jos) sunt platiti foarte foarte bine, ca sa imi permit sa ii tin, trebuie sa lucrez pentru afara din pacate", a declarat Ciprian.

Dupa cei cinci ani in care a locuit in Silicon Valley, fondatorul Lateral isi da seama cat de departe este piata locala de acel mod de gandire si de acel ecosistem in care coabiteaza "oameni foarte buni, banii si educatia".

Pe de alta parte, in Romania "este multa vorbarie si putina actiune", iar sa gasesti furnizori pentru a construi un birou "prietenos" cu IT-istii este o adevarata provocare.

"Cand am construit biroul din Targu Mures nu mi-a venit sa cred ce probleme imense am avut sa gasesc furnizori romani, de la cele mai simple produse. De exemplu, pentru o masa alba, cu picioare negre, de lemn, a fost o adevarata provocare sa o realizeze cineva. Dura 3 luni si trebuia sa comanzi minim 10. Numai daca ar fi sa iau exemplul asta, mi se pare o oportunitate imensa in Romania, pe toate serviciile", afirma Ciprian.

Nu trebuie sa reinventam roata, ci doar sa facem un lucru ca lumea, atent si sa ne pese de ceea ce facem. Deja ne-ar duce cu 2x mai departe ca tara.

Un "anti-office office", construit pentru zen si performanta

Pentru a replica integral experienta si modul de lucru din Silicon Valley, Ciprian si-a dorit ca birourile din Romania sa fie construite dupa un anumit tipar, care sa ii faca pe oameni sa se simta 'zen', cu o cafenea 'altfel' care sa creeze o stare de calm, inclusiv la interviurile de angajare.

Atentia pentru detalii si pentru confortul angajatului sunt parte a filozofiei Lateral, pornind de la design-ul si arhitectura interioara si pana la dotarile de mii de euro cu care isi rasfata IT-istii, scaune ergonomice Herman Miller Aeron, de 1.000 de dolari, toalete incalzite importate din Japonia, lumini cu LED, senzori si mochete reciclate din panza de pescari, pentru a fi o companie cat mai prietenoasa cu mediul, si pana la expunerea constanta la toate tehnologiile si gadget-urile de ultima generatie (Apple Watch, Google Glass), necesare pentru a-i "antrenat" pe angajati in inovatie.

"Mi-ar placea sa am o companie in care angajatii nu trebuie sa dea raportul. Nu am refuzat niciodata niciun device, sunt poate sute de mii de dolari investiti in gadget-uri, de la Apple Watch, Google Glass la senzori de miscare. Trebuie sa ii expui pe oameni la inovatie", spune CEO-ul Lateral.

Nu facem intalniri de dragul de a le face. Lucram analog, mai putin real time, fara mult stres si presiune. Incerc sa creez o companie calma, in care oamenii sa lucreze de placere.

In plus, cu un accent deosebit pus pe training si dezvoltare, initiativele de genul "Work away from the beach" si schimburile de experienta cu Silicon Valley, New York si Japonia, ii ajuta pe angajati sa fie expusi cat mai mult la "the way of doing things" din cele mai efervescente piete in tehnologie.

"Motivul pentru care am tot dus oamenii din echipa in Japonia sau in San Francisco a fost pentru a le oferi knowledge si leadership. Am chiar o zi in care las un grup de 5-6 oameni sa rezolve problemele curente ale firmei si sa treaca printr-o zi reala din viata de CEO. Exista glamour-ul ca esti CEO si raspunzi pentru 120 de oameni, dar de fapt ceea ce nu vede lumea este ca toate problemele ajung la tine, in general nu ajung lucrurile bune", explica Ciprian.

Pozele de pe Facebook nu fac justitie pentru cate nopti petrec la munca sau cat de greu este sa lucrezi cu timezone-uri diferite (Australia, Singapore, Japonia, Dubai, Statele Unite, Marea Britanie).

Deocamdata, focusul Lateral ramane pe zona Transilvaniei, unde isi doreste sa se consolideze, dar Ciprian nu exclude ca la un moment dat sa deschida si un birou in Bucuresti, pe langa cele din New York, San Francisco, Londra, Targu Mures, Cluj si Oradea.