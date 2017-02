In 2008, Philippe Besadoux era numit CEO in cadrul Kenvelo Group si venea in Romania pentru a restructura business-ul din fashion si a-l face rentabil. Era o sarcina pentru un an, insa omul de afaceri francez nu a mai parasit Romania de atunci. Mai mult, a manageriat brandurile din portofoliul Kenvelo (KVL, Lee Cooper, Time Out si Tom Tailor) si a reusit sa resusciteze business-ul. Am stat de vorba cu Philippe Besadoux despre ce face atunci cand nu administreaza afacerea din domeniul modei, despre decizia de a ramane in Romania si cum difera tara noastra fata de celelalte in care a lucrat.

Ne-am intalnit intr-un restaurant din nordul Capitalei pentru ca, desi are birourile in sectorul doi, cand nu se afla acolo, este in zona de nord a Bucurestiului: “Locuiesc in complexul Stejarii Country Club si de obicei stau prin preajma. E o zona frumoasa, nici nu zici ca-s in Romania”, spune Philippe Besadoux. Il intreb care-i impresia lui despre Romania dupa opt ani de rezidenta si incepe sa-mi povesteasca cum a ajuns aici, ce l-a determinat sa ramana si ce ii place.





A venit in tara in 2008, in plina criza, cu sarcina de a avea grija de operatiunile de retail de aici. Anterior, facuse acelasi lucru pentru Ungaria, Bulgaria si Slovacia. Jumatate francez, jumatate spaniol, Besadoux a mai locuit si in Franta, Cehia si Israel. “Trebuia sa stau aici doar un an, credeam ca am suficient timp sa-mi termin treaba, dar am ramas si ma bucur ca am facut-o. Iubesc Romania, pentru mine este tara care se apropie cel mai mult de ceea ce imi place”, spune aceasta.

Originar din Franta, Besadoux spune ca cele doua tari sunt asemanatoare, atat in privinta reliefului si a peisajelor, cat si a oamenilor - “am gasit aici ceea ce aveam in Franta” - spre deosebire de Cehia, “unde totul e rece, oamenii sunt reci”. A locuit acolo sase ani, timp in care a lucrat ca COO pentru Kenvelo Group, iar anterior a detinut pozitia de CFO atat in Israel, cat si in Franta in cadrul aceleiasi companii. Inainte de a lucra pentru Kenvelo, Philippe Besadoux a avut un birou de contabilitate si audit in Franta.

In prezent, Besadoux este CEO-ul Montecristo Retail Group, companie ce detine si administreaza brandurile Kenvelo, Time Out, Lee Copper si Tom Tailor pe Romania si Bulgaria, desi brandurile mentionate sunt prezente pe mai multe piete europene. Cum au reusit acestea sa treaca de criza si sa supravietuiasca pe o piata dominata de gigantii internationali din fashion?

“Cu ajutorul unui mix de elemente”, spune Philippe. “Am venit in Romania ca un auditor: fiecare magazin trebuia sa fie profitabil, daca nu, il inchideam. In 2008, erau 80 de magazine doar Kenvelo, astazi avem in jur de 100 de magazine pentru toate brandurile”, povesteste acesta.

Nu suntem egocentrici: ne uitam in oglinda si vedem ce putem imbunatati. E un mix de factori care ne-a ajutat: ai nevoie de energie, de lupta, de o echipa excelenta, un bun CFO si de un sistem IT excelent.

“Domeniul modei este foarte important, dar pentru a avea succes trebuie sa pui in prim-plan emotia”, explica Besadoux. Dupa ce a inchis magazinele nerentabile si a optimizat costurile, a inceput sa redecoreze magazinele. Una dintre primele decizii pe care le-a luat in privinta magazinelor de pe plan local a fost sa schimbe muzica si sistemul audio. Ulterior, a mizat pe redecorarea vitrinei si formarea personalului care sa sara in ajutorul clientilor, fara a-i presa.

“Cand mergi intr-un mall, esti atras in primul rand de vitrina magazinului: am pus lumini si am decorat astfel incat sa atragem clientela. Desigur, in spate se afla colectia, care trebuie sa fie buna, dar conteaza foarte mult felul in care o expui. Odata ce clientii intra, trebuie sa ii pastrezi inauntru: trebuie sa ai muzica buna, magazinul sa fie curat, sa miroasa bine si mai ales, angajatii sa vina sa te ajute, fara a fi insa agresivi. Cred ca asta e ambianta potrivita, cea care iti ofera o emotie si asta incercam sa oferim”, continua Besadoux.

Piata de fashion din Romania

Montecristo Retail Group detine astazi aproximativ 100 de magazine, dintre care zece sunt mixte, oferind mai multe branduri ale grupului. Besadoux a pariat astfel pe magazinele multibrand, care ofera o gama cat mai mare de produse consumatorilor: “Singurul mod pentru a supravietui oriunde in prezent sunt magazinele multibrand, sunt mult mai usor de manageriat si astfel poti tine piept marilor branduri”, spune Besadoux.

Referitor la acestea din urma, seful Montecristo considera retailerul Inditex ca fiind adevarata concurenta din domeniul de fashion: “Romanii vor moda, stilul, dar si pretul. Daca le oferi doar una dintre ele sau doua, nu e suficient, le vor pe toate”, spune Besadoux.

Strada e o reactie care ar trebui sa fie pe termen lung

Tot prin intermediul business-ului si-a cunoscut si sotia: fondatorea Duo Design, companie de design care a redecorat magazinele retailerului si a furnizat mobilierul. Planuieste sa se mute din Romania? “Nicidecum, am o familie aici, am afacerea, imi place Romania. Sunt intrebat adesea de investitori straini despre aceasta tara. Le spun ca am fost peste tot pe unde avem magazine, in Bistrita, Resita si ca e o tara frumoasa, care merita, doar ca e pacat ce se intampla in contextul geopolitic actual. Nu inteleg exact ce se intampla aici, ascult ce-mi spun sotia si soacra, nu le cred pe cuvant pentru ca avem pareri diferite, insa cred ca Romania mai are nevoie de inca 10-15 ani pentru a ajunge la un nivel bun”, spune Besadoux.

Cand vad ce s-a intamplat in ultimii opt ani, cred ca Romania a inregistrat un mare progres, dar trebuie sa se concentreze in continuare pe dezvoltare, in special a infrastructurii. Cand vom avea metrou care merge la aeroport, acesta isi va dubla sau tripla activitatea, in prezent e suprasaturat si nici nu are multe destinatii. Asta lipseste in Romania, dar vor veni, strada (se) misca.

Fara a intra in politica, seful Kenvelo considera ca actuala clasa politica din Romania ar trebui inlaturata si inlocuita cu un guvern de tehnocrati, cu oameni care sa provina din mediul de business sau educational, care sa implementeze in Romania partile de succes ale tarilor europene, nicidecum sa promulge legi care ii protejeaza tot pe ei. “Strada e o reactie care ar trebui sa fie pe termen lung”, spune Besadoux.

Hobby-uri si timp liber: Fac mult sport

Lasand la o parte afacerile si politica, il intreb pe Philippe Besadoux ce face atunci cand nu administreaza brandurile de moda. “Fac mult sport, fara a fi un sportiv inrait”, spune acesta. Daca de tanar alerga la maraton, in prezent prefera sa alerge atat in aer liber, cat si la sala sau pe banda, acasa, dar practica si alte sporturi: tenis, pilates, cardio sau ski. “Am descoperit pilates in urma cu trei ani si mi-a schimbat viata. Aveam tot timpul dureri in spate, jucam tenis si era dureros, iar sotia mea m-a indemnat sa fac pilates. Initial am refuzat pentru ca mi se parea un sport feminin, insa am incercat si mi se pare minunat”, spune seful Kenvelo.

Alte hobby-urile ale omului includ mancarea - “ador mancarea, in special cea italiana, de aceea fac sport, sa ard grasimea- spune Besadoux razand – petrecerea timpului cu familia si plimbarile si calatoritul. “Facem impreuna city break-uri sau vacante: mergem in Paris, unde am familia, in Statele Unite ale Americii, dar destinatia mea preferata ramane Italia. Cam asta fac in timpul liber, incerc sa nu alerg in weekend pentru ca in saptamana ma alearga ea pe mine”, incheie Besadoux.