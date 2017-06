Desi pare paradoxal, unii directori de companii obisnuiesc sa lucreze peste program si nu reusesc sa aiba un echilibru intre munca si timp liber. Este si cazul CEO-ului Happy Tour, Javier Garcia del Valle, care isi regaseste energia pe terenul de golf si in putinele vacante cu familia. Iata cum il ajuta golful in business.

"Cea mai mare pasiune a mea este sportul motorizat. Este ceea ce iubesc dintotdeauna. Din pacate nu practic mai deloc acum. Imi plac motocicletele de cand eram copil, merg pe motocicleta de cand aveam 9-10 ani. Am si participat la trei campionate de curse cu motocicleta in Spania cand eram tanar. Si de atunci imi place orice are motor: Formula 1, raliuri, motociclete, orice sport in care exista motor", povesteste CEO-ul Happy Tour, care locuieste de 9 ani in Romania.





Totusi, in prezent, Javier Garcia del Valle nu are o motocicleta pentru ca il ingrijoreaza traficul din Bucuresti, insa planuieste sa isi cumpere una cand se va intoarce in Malaga, dupa iesirea la pensie, pentru ca in Spania este vreme buna aproape tot timpul anului.

"Cand ai o familie mare, nu vrei sa risti. Bucurestiul nu este bine pregatit nici pentru biciclete", puncteaza CEO-ul Happy Tour. "Insa pentru ca nu pot sa imi exprim aceasta pasiune aici, ma focusez tot mai mult pe golf", spune del Valle, constient ca cele doua sporturi sunt complet diferite.

Chiar si asa, el subliniaza ca exista un lucru similar intre motocicleta si golf. "In ambele sporturi este totul despre tine, este o competitie cu tine insuti, in care vrei sa fii tot mai bun", spune Javier Garcia del Valle, punctand ca sunt sporturi individuale si cel care le practica se afla in centrul lor.

CEO-ul Happy Tour a inceput sa joace golf in anii '90, cand locuia in Malaga, instruit de Antonio Jimenez, fratele lui Miguel Angel Jimenez, campion spaniol la golf. "Dar problema mea a fost ca nu am fost consecvent din cauza calatoriilor, nu am jucat deci constant. Joc destul de bine, atat cat sa ma bucur de joc", mentioneaza el.

De altfel, si in prezent joaca golf destul de rar, mai putin de o data pe luna, si de cele mai multe ori in strainatate si mai ales cand este invitat de diverse companii pentru tururi speciale la golf. In mai, de exemplu, a fost in Cipru, dar golf a mai jucat in China, Turcia, Costa del Sol (Spania), Egipt.

"Unde jucati golf in Romania?", il intreb astfel. "In Bulgaria", vine raspunsul neaspteptat si chiar transant. "Este aproape. Pentru oameni ca mine, care au fost norocosi sa se nasca intr-un loc in care sunt peste 80 de terenuri de golf pe o raza de 50 de km, sa conduci 350 de km sa joci golf, adica 700 km dus-intors ca sa joci golf, nu prea este de inteles. Am fost de multe ori si in Herastrau, dar terenul are doar 5 gauri, iar in mod normal joc pe terenuri de 18 gauri. Problema in Romania este ca nu avem unde. Romania este la inceput, iar Bulgaria are viteza de croaziera. Numai in Balcik sunt trei terenuri de golf fantastice si multi straini zbor acolo doar ca sa joace golf", sustine Javier Garcia del Valle.

Cum il ajuta golful in business

Orice sport are un impact in viata profesionala si personala, insa golful, un sport in care concurezi impotriva ta, te ajuta sa gestionezi situatii, sa te calmezi si sa nu faci lucruri care pot duce la esec, considera CEO-ul.

"Golful te ajuta sa iti controlezi impusurile. E adevarat ca uneori trebuie sa iti depasesti limitele, dar alteori trebuie sa te controlezi si sa vezi ce dezastru poate produce impulsul. Trebuie sa pui in balanta pentru ca intr-o competitie nu vrei sa pierzi. Te ajuta sa iei decizii pe care trebuie sa le iei in orice moment. Este o competitie impotriva ta, dar in care te straduiesti sa cresti si sa devii mai bun", continua sa spuna directorul de la Happy Tour, care nu considera golful un sport scump, ci chiar mai ieftin decat tenisul sau schiatul.

In plus, golful te obliga si la miscare, fapt pentru care Garcia del Valle a mers, spre exemplu, 12 km pe jos, pe terenul din Cipru. "Daca imi spui ca nici asta nu este sport, pentru ca multi spun nu este sport, iei mingea si o lovesti, desi sunt multe obstacole pe teren pe care trebuie sa le eviti. Este ca in viata", puncteaza CEO-ul din turism, care regreta ca nu are timp sa joace golf mai des.

Pranzul il iau in birou, in fata calculatorului. Este o greseala.

Javier Garcia del Valle este responsabil pentru activitatea Happy Tour din Romania, Bulgaria si Turcia, fapt pentru care calatoreste de 2-3 ori ani pe luna in interes de business si urca in 90 de avioane pe an. In plus, CEO-ul obisnuieste sa lucreze peste program, asa ca cel mai devreme pleaca de la birou la 20.00-20.30. Balanta dintre munca si timp liber este "ceva la care trebuie sa mai lucrez", spune el. "Pranzul il iau in birou, in fata calculatorului. Este o greseala, unii oameni ar spune ca este o lipsa de eficienta", subliniaza CEO-ul Happy Tour.

Munca peste program vine si din cauza diferentei de timp dintre Romania si Spania si cei de acolo se asteapta sa raspunda la mail-uri si cand aici practic se incheie programul. Cand in Romania este ora 18.00, in Spania este abia 17.00, iar iarna diferenta este de doua ore.

Unde calatoreste managerul din turism

Cum timpul liber este limitat, Javier Garcia del Valle calatoreste pe cont propriu de 2-3 ori pe an, din care de Craciun merge sa isi vada parintii sau socrii, iar vara merge la plaja in Malaga, orasul sau natal. Pe langa acestea, o a treia vacanta este cu familia in cu totul alte destinatii, in care prefera sa descopere lucruri noi.

"De Paste am fost in Liban cu familia. Puteam sa merg in Cipru sau Turcia la plaja, dar am fost in Liban sa descopar ceva nou. O data pe an incercam sa mergem impreuna, chiar si pentru cateva zile", spune CEO-ul Happy Tour, care a vizitat 60 de tari pana acum, unele de mai multe ori, dar care nu a mai fost de multi ani intr-o destinatie exotica, in America sau Asia.

"De cand sunt in Romania, nu mi-am luat niciodata tot concediul. Nu imi amintesc cand am fost ultima oara pe o plaja exotica, acum multi ani, dar am fost in Bahamas, in St. Lucia. Mi-as permite sa merg in Australia, dar daca merg in Cipru m-ar costa jumatate", puncteaza del Valle.

Chiar si asa, oricare ar fi destinatia aleasa, Javier Garcia del Valle le recomanda tuturor sa calatoreasca "pentru ca amintirile din calatorii sunt singurul lucru pe care il iei cu tine", conchide el.