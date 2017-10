In luna mai 2017, o analiza realizata de Credit Suiss, preluata de site-ul zerohedge.com, estima ca, in acest an, vor fi inchise nu mai putin de 8.640 de magazine fizice, cu 2.240 mai multe fata de precedenta criza din retailul fizic din SUA, care a avut loc in anul 2008. Estimarile Credit Suiss arata ca un 20-25% dintre mallurile existente in SUA vor fi inchise in urmatorii cinci ani, ceea ce inseamna intre 220 si 275 de proprietati.

”Mallurile de clasa A, situate langa o baza afluenta de consumatori, nu au probleme, dar proprietatile de clasa B si clasa C sunt amenintate. In conditiile in care vanzarile online continua sa creasca, pur si simplu este prea mult spatiu de retail in SUA”, scrie, intr-o analiza publicata pe site-ul companiei de consultanta imobiliara Colliers International, Loren De Filippo, director de cercetare pentru pietele din Ohio ale Colliers International.

Daca acum noua ani criza din retail a fost cauzata de problemele din domeniul financiar-bancar, care au avut efect in toate ramurile economiei americane, implicit in puterea de cumparare, motivele pentru inchiderile din acest an sunt cu totul altele: evolutia tehnologiei si tinerii. Membrii generatiei cunoscute sub numele de ”mileniali” – persoane nascute in perioada cuprinsa intre inceputul anilor `80 si inceputul anilor `90 – si cei din generatia Z (persoane nascute in perioada 1993-2014) folosesc tehnologia si internetul la aproape totul, inclusiv la cumparaturi. Asa se explica ascensiunea marilor jucatori din e-commerce.

”E-commerce-ul a luat parti importante din vanzarile magazinelor fizice, dar schimbarea obiceiurilor si preferintelor sunt de asemenea parte a cauzei. Milenialii cheltuie mai putin pe lucruri si mai mult pe expereinte, iar membrii generatiei Z le calca pe urme si se pare ca vor acelasi lucru”, spune Loren De Filippo de la Colliers International

Cu toate acestea, americanii nu plang in fata ”mortii anuntate” a magazinelor fizice, ci identifica noi oportunitati de business. Vechile malluri si magazine trec deja printr-un process de schimbare a destinatiei, iar Loren De Filippo de la Colliers International identifica mai multe variante: un fost magazin K-Mart a fost cumparat de o producator local, care l-a demolat si a construit un sediu si o unitate de productie; Spitalul de Copii din Cincinnati a inchiriat o suprafata de 43.000 de picioare patrate (4.000 de metri patrati) intr-un fost magazin Walmart, un operator de spatii de depozitare a achizitionat un magazine Sam`s Club, in timp ce un fost magazin Remke Markets a fost convertit intr-un spatiu de divertisment. Toate aceste spatii erau goale de cativa ani si nu au fost afectate de inchiderile din acest, dar reprezinta un exemplu pentru diversele modalitati de reutilizare a spatiilor de retail existente.

Cel mai mare mall din SUA devine centru de distributie pentru Amazon

Cel mai reprezentativ exemplu pentru transformarea prin care trece retailul american reiese insa din strategia unuia dintre cei mai mari jucatori din e-commerce, Amazon. Dupa achizitia lantului Whole Foods si interesul aratat pentru Carrefour, la nivel global, Amazon achizitioneaza foste malluri pentru a le transforma in ”fullfilment centers”, adica centre de distributie ale produselor comandate online.

Este cazul centrului comercial care a detinut titlul de cel mai mare mall din America, Randall Park Mall, situat in suburbia North Randall din nord-est-ul orasului Cleveland. Randall Park Mall, pe vremuri unul dintre principalii angajatori din zona si o sursa importanta de venituri din taxe si impozite, a fost inchis in 2009 si partial demolat in 2014. Acum, Amazon il transforma intr-un centru de distributie, cu o suprafata de 855.000 de picioare patrate (aproape 80.000 de metri patrati) in care va angaja 2.000 de oameni, dintre care multi sunt rezidenti locali.

Amazon face acelasi lucru cu un alt centru comercial ”mort”, situat la doar 20 de mile de Randal Park Mall, si anume Euclid Square, in care va amenaja un centru de distributie de 650.000 de picioare patrate (putin peste 60.000 de metri patrati), cu posibilitatea de a-l extinde la 1.000.000 de picioare patrate (circa 93.000 de metri patrati).

”Aceasta strategie are foarte mult sens. Cu presiune care exista pe termenele tot mai rapide de livrare si eficienta in crestere pe lantul de aprovizionare, sa amplasezi centre de distributie aproape de consumatori este alegerea logica. Mallurile au de obicei acces usor si transport in comun in zona si sunt localizate langa o baza larga de populatie, care poate aproviziona centrul cu forta de munca necesare. Si unde altundeva poti gasi un sit de 20-25 de hectare pentru a crea un astfel de big-box industrial?”, explica Loren De Filippo de la Colliers International.

Vom avea si in Romania o criza in retailul fizic, ca in SUA?

Comertul online este in crestere si in Romania, insa cele mai multe cumparaturi se fac inca in magazinele fizice. Mai multe detalii despre aceste tendinte vor fi dezvaluite maine, 25 octombrie, panelul ”Retailul modern, un spatiu fara frontiere”, care va debuta cu prezentarea, de catre Cosmin Dan, senior analyst, a rezultatelor unui studiu realizat de Euromonitor special pentru aceasta ocazie. Fara sa dezvaluim cifrele exacte, putem spune ca, in urmatorii cinci ani, estimarile arata o crestere a comertului online si o influenta tot mai mare a noilor generatii asupra modului in care sunt facute cumparaturile.

”Generatia tanara are clar o alta mentalitate decat generatia noastra X, ei tin mai putin la lucrurile materiale. Daca ne intrebai pe noi, acum 20 de ani, ce consideram a fi un standard bun de viata, iti spuneam ca sa ai o casa, o masina. Acum dorintele sunt altele: as vrea sa am un an sabatic, as vrea sa ma duc in India sa cunosc nu stiu ce culturi. Si alegerile in ceea ce priveste mobiliarul denota ca nu sunt atat de preocupati in a detine lucruri foarte mari. Posesia, pentru ei, e un concept abandonat in favoarea experientelor. Cred ca generatia tanara este mult mai dispusa sa experimenteze cu tot felul de aranjamente in casa, de decoratiuni care sa dea o anumita stare, e o generatie mai vesela, care se ia mai putin in serios decat noi. Si culorile, si optiunile de materiale indica asta”, spunea, intr-o discutie cu wall-street.ro din luna septembrie, Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria, unul dintre speakerii panelului din 25 octombrie.

In acelasi timp, tendinta consumatorilor de a se orienta catre online este evidenta si in Romania, iar deciziile de business ale marilor jucatori din domeniu indica in mod clar acest lucru.

“2016 a fost un an foarte bun pentru dezvoltarea business-ului nostru. Doi factori importanti au contribuit la acest lucru: cresterea consumului si diversificarea produselor oferite clientilor nostri. Din acest motiv, anul acesta am decis sa reinnoim parteneriatul cu P3, extinzand si crescand spatiul nostru inchiriat in parcul P3 Bucharest la peste 100.000 de metri patrati Continuam sa fim optimisti, anticipand in continuare cresteri semnificative pana la finele anului 2017”, spune Iulian Stanciu, CEO al grupului eMag, care si-a extins recent spatiul ocupat in parcul industrial P3 Bucharest la 100.000 de metri patrati.

În plus, eMag a inaugurat luna aceasta cel mai mare showroom din provincie, de aproape 900 de metri patrati, la Timisoara, care devine, astfel, al doilea oras, dupa Bucuresti, in care sunt deschise cate doua showroom-uri eMAG. Noul magazin offline este al treilea inaugurat de eMAG, in 2017. De la inceputul anului, eMAG a mai deschis cate un showroom in Bucuresti si in Sibiu

„Pe fondul unei cereri tot mai crescute pe piata bunurilor de larg consum, ne dorim sa venim si mai aproape de clientii nostri din vestul tarii, intr-una din cele mai populate zone ale Timisoarei. Noul showroom va acoperi zona de sud a orasului, vom avea expuse peste 1.000 de produse, in aproape 900 de metri patrati. Estimam ca noul showroom va permite livrarea a peste 120.000 de comenzi anual”, declara, la momentul inaugurarii, Sorin Dinu, retail director eMAG.

Sursa foto: Dreamstime.com