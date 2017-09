Programul Start-up Nation se afla in impas pentru ca, cel mai probabil, nu vor exista banii necesari pentru finantarea proiectelor admise. Fostul ministru al Mediului de Afaceri si initiatorul prpgramului, Florin Jianu, sustine ca banii necesari ar fi trebuit alocati la rectificarea bugetara, estimata a avea loc in luna august. Cum rectificarea nu a avut loc, si cum este tot mai probabil ca aceasta va fi negativa, programul se afla intr-o situatie “ingrijoratoare”, spune Jianu.

“Incep sa ma ingrijorez pentru ca nu s-a facut rectificarea bugetara si, practic, programul Starpt-up Nation este in continuare pe credite de angajament. Am acceptat acest lucru la inceputul anului cand am creat porogramul pentru ca nu era logic si normal sa incarci bugetul de stat cu credite bugetare, sa blochezi o suma de aproape 2 miliarde de lei, bani pe care nu ii foloseai decat in a doua jumatate a anului. Neexistand aceasta rectificare, care de obicei se facea in august, incep sa ma ingrijorez pentru ca nu exista in acest moment bani pentru plata proiectelor, a declarat Florin Jianu in cadrul unei conferinte de presa.

Potrivit acestuia, Ministerul ar trebui sa spuna zilnic si oficial asumat cate proiecte sunt evaluate in acest moment, pentru ca apar tot felul de cifre. “Eu vorbesc cu intreprinzatorii care spun ca nu au niciun semn in acest sens. Cred ca ar trebui asumat zilnic, sa vedem cu merg evaluarile in cadrul acestui program si, de asemenea, niste pasi asumati din partea Guvernului pentru ceea ce inseamna platile”, a adaugat Jianu.

Totodata, el sustine ca este cu atat mai iingrijorat cu cat, la datele actuale, cel mai probabil rectificarea bugetara va fi negativa, adica ar trebui sa se taie bani de la cheltuieli.

“Suntem la inceputul lui septembrie, am inteles din surse neoficiale ca rectificarea va fi in octombrie. Nu s-a facut rectifiecarea, si e simplu de vazut pe datele statistice, pentru ca ar fi fost negativa. Se asteapta sa fie o rectificare pozitiva (la Guvern-n.r.), dar noi nu credem ca va fi asa. Cu cat timpul trece, cu atat se afunda intr-un deficit din ce in ce mai mare, pentru ca s-au crescut salariile, pensiile, investitile sunt la un minim istoric in acest mpemnt...”, a mai spus Florin Jianu.