Soluția inteligentă lansată de un IT-ist român: cum poți controla sera direct din telefonul mobil

În urmă cu șase ani, Adrian Chicireanu lucra în domeniul IT în cadrul companiei Orange. Fiind pasionat de partea de automatizări, acesta a decis, împreună cu încă doi colegi, să lanseze în 2018 o soluție prin care agricultorii pot controla de la distanță serele și solariile, doar cu ajutorului unui telefon mobil.

Adrian a descoperit că în piață nu exista o astfel de soluție automatizată pentru sere și solarii. Așa a apărut și ideea business-ului Solarino, care a început cu o investiție inițială de 1.500 euro.

„Am luat legătura cu cei de la Agrokit, un furnizor de competențe pentru solarii, am făcut un demo și am început dezvoltarea produsului. Mi-am dat seama că este un proiect pe care merită să mizez. La sfârșitul anului 2019 am participat și în programul de pre-accelerare Food & Agri Tech Challenge, am ieșit printre finaliști și am învățat cum să crești un produs, iar de atunci noi ne-am dezvoltat”, spune Adrian Chicireanu.

Cum funcționează soluția care îți permite să controlezi sera direct din telefonul mobil

Soluția propusă de Adrian este un sistem inteligent prin care agricultorii pot să își controleze și să își urmărească serele de oriunde, direct din telefonul mobil. De asemenea, soluția permite și automatizarea parametrilor pentru seră: temperatură, iluminare, umiditate și ventilație, astfel încât toată climatizarea este benefică plantelor.

Agricultorul poate urmări în aplicație, pe o perioada lungă de timp, de până la un an chiar, temperatura, umiditate, viteza, vântul, astfel încât poate face o predicție în ceea ce privește producția - Adrian Chicireanu

Prețul pentru o seră inteligentă este de 4.000 lei, iar agricultorii își pot recupera investiția în doi ani.

„În doi ani își amortizează toată cheltuiala și rămâne cu un sistem care îi salvează timp și bani, având în vedere ca aceste sarcini erau făcute de către un angajat. Clientul ajunge să înțeleagă că va putea plăti mai puțin pentru aceste lucruri care vor fi automatizate. Angajatul va putea face alte lucruri mai utile în acel timp și va fi plătit în continuare, însă tot procesul va fi mai eficient”, precizează Adrian.

Planurile Solarino pentru viitor

În prezent, Adrian lucrează împreună cu echipa sa la o extensie a sistemului Solarino, prin care agricultorii vor putea controla până la 10 unități secundare fără să mai fie nevoiți să plătească cei 4.000 lei pentru fiecare seră automatizată. În schimb, soluția va fi la jumătate de preț.

„Avem în plan să introducem și abonamente lunare pentru diverse servicii, însă încă suntem în discuții. Oamenii sunt reticenți pentru a plăti o soluție pe care ei o folosesc periodic, doar atunci când produc legumele”, declară Adrian.

În ceea ce privește investițiile, antreprenorul spune că urmărește să atragă și o finanțare de circa 20.000 euro, prin care vrea să crească producția și forța de vânzare. În prezent, antreprenorul este în discuții pentru a atrage finanțare de pe platforma de investiții SeedBlink.

Într-un an și jumătate de activitate, Solarino a vândut 40 de sisteme, Adrian plănuind ca anul acesta numărul să crească la circa 100-150.

Majoritatea comenzilor vin prin firmele care distribuie echipamente de solarii ce sunt importate din Coreea de Sud, iar sistemul este produs în România. Anul trecut, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 130.000 euro.

Pentru piața externă, fondatorul Solarino spune că vrea să ia legătura cu firmele din jurul României, din Bulgaria și Republica Moldova, pentru a putea distribui soluția și în străinătate.

