Produsele românești sunt cu 30% mai căutate decât în anii trecuți

Produsele românești au crescut vizibil în topul preferințelor clienților, atât datorită conștientizării cumpărătorilor, cât și datorită creșterii calității produselor românești și a modului acestora de ambalare.

Potrivit unui studiu realizat de Cooperativa Țara Mea, 30% este procentul cu care a crescut preferința românilor intervievați la raft pentru produsele românești, în detrimentul celor fabricate în afara țării, în special în rândurile publicului tânăr și celui de vârstă medie, 30-50 de ani.

Ultimii ani au adus publicul român la o maturitate a gândirii și la conștientizări importante legate de importanța ajutorului reciproc. Acest aspect se reflectă, astăzi, în preferințele românilor pentru produse românești, cu intenția asumată de a-și ajuta propria țară și pe oamenii ei. Produsele pentru care românii insistă să fie românești sunt variate, de la semințe și ulei de floarea soarelui până la ouă, brânzeturi și lactate, făină și murături. Au urcat mult în top conservele, în special cele cu mâncare preparată, probabil datorită faptului că, pe acest segment, rețetele românești nu au concurență.

Produsele românești au crescut atât calitativ, cât și la modul de ambalare

Publicul intervievat – în general fidel produselor românești, declară în unanimitate că se observă o creștere substanțială a calității produselor, precum și a modului de ambalare, care “începe să concureze cu mărcile internaționale”.

“Observația publicului este pertinentă. Datorită eforturilor din ultimii ani și a faptului că am reușit să funcționăm integrat și unitar, în Cooperativă, în acest an am reușit un rebranding spectaculos. Putem să spunem, fără lipsă de modestie, că am reușit să ducem acest brand 100% românesc, de cooperatori, la un nivel de aliniere cu mărcile internaționale. Ne bucurăm de feed-back și de faptul că publicul ne susține. Acesta este motorul care duce înainte orice brand românesc: susținerea românilor”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Florin Burculescu, președinte Cooperativa Țară Mea.

Cererile cumpărătorilor: produse 100% românești, cu ingrediente 100% românești

Studiul realizat pe 1.200 de cumpărători relevă un alt aspect interesant: românii observă diferența dintre produsele românești și produsele fabricate în România. Mai mult, aceștia își doresc să fie informați corect și vizibil și să aibă acces la produse 100% românești.

Motivele invocate sunt dintre cele mai diverse și mai interesante: “porcul românesc trebuie crescut românește ca să aibă gustul copilăriei noastre”, “varză și roșiile trebuie să aibă semințe românești, nu numai să fie cultivate pe pământ românesc, ca să fie autentică”, “mi-aș dori să știu că roșiile din care e făcut bulionul provin din România” etc.

“Este o surpriză plăcută și un adevăr. Au fost cazuri în care fermierii s-au orientat către soiuri de legume provenite din afara României, pentru că productivitatea acestora este mult mai mare/ha. Au fost și cazuri în care legumele 100% românești au rămas nevândute în magazine, pentru că forma lor nu era la fel de perfectă ca a celor străine. Este un efort comun, al producătorilor, al cooperativei dar și al consumatorilor.

Este mai scump, dar nu imposibil să facem produse cu ingrediente 100% românești, dar întrebarea este: vor fi cumpărate? Suntem optimiști în urma acestui studiu și credem că, în acest ritm, ne putem dezvolta armonios, atât ca brand, cât și ca țară”, a mai spus Florin Burculescu.

Citeste si: Poluarea atmosferică din mediul urban provoacă 1,8 MIL decese la...

Cooperativa Țară Mea este cea mai mare cooperativă agricolă din România și singura cooperativă integrate, cu activități de la cultivarea legumelor și creșterea animalelor până la producția de lactate, conserve, mezeluri și produse de băcănie. Cu peste 1.300 de fermieri membri, produsele Țară Mea sunt acum disponibile în rețeaua de hypermarketuri Kaufland, în hyprmarketurile Cora și online, pe e-mag.ro.

Sursa foto: Cooperativa Țara Mea

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: