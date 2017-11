Piata camioanelor de peste 7 tone ar putea sa scada semnificativ in acest an, cu peste 20%, in pofida cresterii economice solide care - cel putin in teorie - ar fi trebuit sa incurajeze mai mult achizitia de autovehicule de transport marfa. Valeriu Zaharia, Managing Director Trucks & Buses in cadrul Mercedes-Benz Romania, a explicat care sunt motivele pentru care piata camioanelor arata o evidenta tendinta de scadere.

"Analizand datele de inmatriculari pentru primele 9 luni si asumand un ritm de crestere similar pentru restul anului, estimam ca la finele 2017 vom avea in piata circa 7.200 de inmatriculari noi in segmentul camioanelor de peste 7 tone, ceea ce reprezinta o scadere de peste 20% fata de anul precedent", a spus managerul Mercedes-Benz.

Evolutia puternic negativa ar avea la baza mai multi factori, interni si externi, care conduc la amanari repetate ale deciziei de cumparare la nivelul transportatorilor.

Astfel, pe plan local, principala problema a transportatorilor tine de criza acuta de soferi calificati, cu toate ca situatia nu este specifica tarii noastre, ci a devenit o problema comuna la nivel european. Mai mult, instabilitatea politico-economica din Romania incepe sa se rasfranga si asupra companiilor de transport, mai ales cele de dimensiuni mici si medii, care pun pe hold achizitiile de camioane noi.

La toate aceste provocari interne se adauga si schimbarile dese ale legislatiei in domeniul transportului la nivel comunitar si in marile economii ale UE, cum ar fi legea Macron in Franta, legea Milog in Germania sau formularul A1 impus de legislatiile austriece si franceze.

"Aceste modificari legislative impacteaza direct activitatea transportatorilor prin prisma faptului ca au generat procese complexe si sinuoase din punct de vedere birocratic, obligand practic transportatorii romani sa se adapteze, reorganizandu-si intern resursele pentru respectarea si aplicarea noilor norme, in detrimentul optimizarii si eficientizarii activitatii operationale", avertizeaza Zaharia.

Ce configuratii cauta transportatorii romani pe destinatiile lungi

Intr-o piata dominata de segmentul camioanelor destinate transportului pe distante lungi, sistemele disponibile pentru optimizarea consumului de carburant, cat si dotarile ce tin de confortul si siguranta soferului, cantaresc foarte mult in decizia de achizitie a companiilor.

"La nivel de configuratii tehnice, predomina configuratiile destinate transportului de lunga distanta, respectiv capete tractor cu inaltime de cuplare normala sau coborata, motorizarile cuprinse intre 450 si 510 cai-putere si dotarile ce sporesc nivelul de confort la interior: spatii si compartimente de depozitare, sisteme de incalzire auxiliara, frigider etc", afirma seful segmentului de camioane si autobuze al Mercedes-Benz Romania.

Pe de alta parte, din punct de vedere al consumului de combustibil, clientii acorda tot mai multa atentie sistemelor de asistenta la conducere, cum ar fi, in cazul camioanelor Mercedes-Benz, sistemului PPC (Predictive Powertrain Control), care - datorita unui sistem de localizare asistat de sateliti si harti 3D - recunoaste traseul soselei si integreaza un stil de conducere adaptat la topografie in transmisia automata. Acest lucru faciliteaza economii de carburant semnificative.

Totodata, in contextul crizei severe de soferi, Valeriu Zaharia a remarcat o evolutie in materie de preocupare a clientilor pentru dotarile de confort si siguranta ale soferului, acestea devenind obligatorii în aproape fiecare configuratie, ceea ce inseamna ca piata devine tot mai educata.

Reducerea consumului cu pana la 15% in ultimii cinci ani

Gama de camioane cu motoare Euro VI a Mercedes-Benz a generat din start o reducere a consumului cu pana la 5%, ceea ce la nivel operational poate insemna sume considerabile pentru un transportator. Tehnologia Predictive Powertrain Control (PPC), introdusa in 2012, care ofera soferilor in timp real numeroase informatii si recomandari despre modul de conducere ideal pentru optimizarea consumului, genereaza o reducere suplimentara de 5% a consumului de carburant.

Din totalul vanzarilor de camioane Mercedes-Benz pentru distante mari, 4 din 5 camioane sunt comandate cu aceasta optiune in echipare. Ulterior, gama de motorizari OM471, disponibile pentru camioanele Actros din 2015, a adus o noua reducere a consumului de inca 3%.

"Astfel, de la lansarea gamei Euro VI, in fiecare an Daimler a introdus noi optimizari la nivelul motoarelor, al trenului de rulare, al cutiei de viteze sau al altor componente ale autocamioanelor ce impacteaza consumul de carburant, astfel incat putem constata o reducere totala a consumului de pana la 15%, pe parcursul a 5 ani", subliniaza Zaharia.

Viitorul poate fi electric in segmentul transportului pe distante mari?

In paralel cu tendinta asumata de a reduce consumul motoarelor conventionale, Daimler dezvolta deja segmentul de camioane electrificate, trendul global urmand sa atinga in cativa ani si industria transportatorilor. Daimler a prezentat in vara anului 2016 conceptul Urban eTruck (foto sus), viziunea producatorului german in materie de autovehicule comerciale grele, dar prima versiune comerciala ar putea sa apara de abia in prima parte a deceniului urmator.

Pe segmentul de camioane usoare, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), o subsidiara a Daimler, a anuntat in iulie lansarea primului autocamion usor, complet electric, din lume - Fuso eCanter.

FUSO eCanter (poza jos) se incarca pana la 80% din capacitate in maximum o ora (utilizand alimentarea directa la o statie de incarcare tip fast-charging), ceea ce permite parcurgerea a circa 100km, in functie de caroserie si de incarcare, ceea ce ii limiteaza in general utilizarea la spatiul urban.

Urban eTruck vizeaza o autonomie de 200km, dar durata de incarcare va depinde de infrastructura disponibila si de tehnologia disponibila dupa 2020.

"In Romania, cu siguranta va mai exista un interval-tampon fata de momentul lansarii europene pana la observarea primilor early adopters ai autocamioanelor grele electrice", afirma managerul diviziei de Trucks & Buses in cadrul Mercedes-Benz Romania.

In ceea ce priveste carburantii alternativi, Mercedes-Benz incurajeaza tendinta de utilizare, dar spune ca aplicabilitatea lor este direct corelata cu gradul si viteza de dezvoltare a infrastructurii. "La nivelul pietei din Romania, aceste aspecte reprezinta o problema de fond si, automat, o provocare considerabila pentru fezabilitatea utilizarii carburantilor alternativi", considera Zaharia.