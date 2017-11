Acum, nemtii iau din nou in calcul aceasta varianta si spun ca listarea la bursa ar fi o cale prin care sa ajunga la obiectivul de a deveni “campioni globali”.

Anuntul a fost facut intr-un interviu acordat de Andreas Renschler, seful Volkswagen Truck & Bus, care a precizat insa ca VW nu a luat o decizie ferma in acest sens. In plus, oficialul german a spus ca Volkswagen se gandeste la alte mutari strategice, precum extinderea in Rusia si sud-estul Asiei.

Sursa foto: Automarket.ro