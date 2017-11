Campania din acest an insumeaza peste 100 de oferte de la dealerii parteneri Autovit.ro, cu reduceri de pana la 40% pentru cele mai cautate modele de autoturisme de pe platforma online, precum Volkswagen, Opel, Audi, Dacia, Ford, Skoda, Mercedes si BMW.

“Anul trecut, de Black Friday, s-au vandut masini in valoare de 1,7 milioane euro, iar numarul cumparatorilor care au contactat dealerii a fost de 4 ori mai mare decat in anul precedent. Interesul romanilor s-a vazut si in rapiditatea cu care s-au cumparat autoturismele, peste 80% dintre tranzactii fiind incheiate in termen de 3 zile. Drept urmare, pentru editia de Black Friday 2017 am pregatit un volum dublu de autoturisme la oferta, de la peste 10 dealeri mari din toata tara”, a declarat Andrei Bereanda, Business Manager Autovit.ro.

Masinile noi pe Autovit.ro de Black Friday au preturi de la 8.000 euro

Reducerile oferite ajung pana la 40%, iar masinile incluse in oferta au preturi cuprinse intre 8.000 si 100.000 de euro.

Cei mai importanti dealeri auto care participa la campania Black Friday de pe Autovit.ro sunt Grup West Premium (Oradea), Aliat Auto (Targu Mures), Leasing Automobile (Galati si Arad), Auto Geist (Galati), Auto Cobalcescu (Bucuresti), Son Motors (Sibiu), Xcars Store (Mures) si AUTO SCHUNN (Arad, Deva, Suceava, Sibiu), acestia fiind partenerii Autovit.ro cu cele mai multe oferte pregatite pentru campania din acest an.

“Pentru acest an, ne-am dorit sa venim in intampinarea utilizatorilor nostri cu o gama si mai diversificata de autoturisme, de la cei mai importanti parteneri ai nostri. Oferta pe care am pregatit-o de Black Friday contine atat masini rulate, cu un numar maxim de 130.000 km si istoric de service, cat si masini noi, toate fabricate in perioada 2012 - 2017”, a adaugat Andrei Bereanda.

Pentru a beneficia de ofertele de Black Friday, utilizatorii trebuie sa parcurga cativa pasi: sa sune la dealerul care propune oferta si sa achite un avans pentru a rezerva masina dorita.

Totodata, cumparatorii se pot inscrie inainte de inceperea campaniei, intre 13 si 16 noiembrie, pe blackfriday.autovit.ro, completand formularul de pe pagina si vor primi alerte prin email si SMS pentru a afla ce oferte sunt disponibile de Black Friday imediat ce campania incepe.

Apartinand OLX Group, Autovit.ro este cea mai mare platforma online din Romania destinata vanzarii si cumpararii de masini noi si second-hand, avand peste 900 de vanzatori specializati (dealeri) si peste 2 milioane de vizitatori lunari, conform SATI. In calitate de lider al pietei nationale de anunturi auto, Autovit.ro integreaza anunturi din urmatoarele categorii: autoturisme second-hand si noi, camioane si utilitare, motociclete, utilaje de constructii si masini agricole, piese second-hand. Autovit.ro este prima platforma de anunturi auto aparuta in Romania, avand o experienta de peste 17 ani pe piata de profil.

Sursa foto: Kzenon/ shutterstock.com