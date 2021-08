Prototipul autobuzului electric românesc e-UpCity, testat cu succes la Târgu Mureş

Prototipul autobuzului electric românesc e-UpCity, al producătorului de autovehicule de transport rutier şi de persoane ATP Trucks Automobile din Baia Mare, a fost testat cu succes de către compania de transport local din Târgu Mureş, care are în plan dotarea flotei cu autovehicule prietenoase cu mediul.

Directorul general al Transport Local S.A. Târgu Mureş, Tatar Bela, a declarat că prototipul ATP Bus e-UpCity 100% electric a fost testat timp de două săptămâni la Târgu Mureş şi că se pretează transportului în comun, scrie Agerpres.

Autobuzul, cu o capacitate de 83 de locuri şi o lungime de 12,18 metri, a circulat pe liniile principale, iar transportul a fost gratuit pentru călători. În plus, are o autonomie de minimum 200 kilometri în oraş, deţine WI-FI gratuit şi prize USB cu 2 porturi încorporate, în dreptul fiecărui set de scaune.

"Din punct de vedere al călătorului şi al şoferului, este foarte bun. E un autobuz de prezentare şi se vor face mici ajustări în timpul omologării. Corespunde traficului şi e peste ceea ce a fost până acum. În interiorul autobuzului se pot face mici modificări", a declarat Tatar Bela.

Fondatorul ATP Group, Mircea Cirţ, a arătat că rezultatele testării sunt peste aşteptările companiei şi că acest autobuz electric este un proiect la care se continuă dezvoltarea.

"Acest autobuz este un produs care arată că noi, românii, putem să realizăm lucruri frumoase, să schimbăm cursul lucrurilor şi să ne aliniem altor ţări care caută ca tehnologia să fie în ţara lor şi să găsească soluţii pentru nevoie de azi şi din viitor. Am avut o discuţie cu directorul general, am primit opinii foarte bune şi propunerile le vom introduce în procesul de îmbunătăţire, sunt foarte încântat de feedback-ul constructiv. Sunt mândru de ce s-a realizat. Sunt uşoare ajustări la care avem soluţii, nu sunt chestiuni majore. Autobuzul se calibrează după necesităţile fiecărui oraş. Producţia unui autobuz durează între 8-12 luni, noi depindem de foarte mulţi furnizori", a precizat Mirea Cirţ.

Pe fondul obligării administraţiilor publice locale să se alinieze cerinţelor de a dota flotele cu autobuze cu emisii zero, Cirţ susţine că se pune o presiune mare pe producătorii de automobile, fiindcă cererea din piaţă este mult mai mare faţă de capacităţile de producţie existente la nivel global.

"Cam toţi vor fi obligaţi să se alinieze cerinţelor de a dota flota cu autobuze cu emisii zero, or, lucrul acesta pune presiune mare pe producătorii de automobile, fiindcă cererea din piaţă este mult mai mare faţă de capacităţile de producţie existente la nivel global. Atunci, oarecum e un plus şi un minus. S-ar putea să iei comenzi şi să îţi acoperi capacitatea de producţie într-un timp foarte scurt, iar, de cealaltă parte, un minus să fie pentru primării, să nu vină participanţi la licitaţii tot pentru capacităţile pe care aceştia le au. Atunci ideea aceasta de introducere a unei tehnologii noi cu reduceri de emisii e oarecum necorelată cu capacităţile, dar sunt convins că vor apărea tot mai mulţi jucători în acest domeniu", a declarat Mircea Cirţ.

În luna mai, Primăria Târgu Mureş a semnat un contract de achiziţie pentru 32 de autobuze electrice, de 12 metri lungime, cu 10 staţii de încărcare rapidă şi 32 staţii de încărcare lentă, în valoare de 81.920.000 lei (fără TVA).

Primăria Târgu Mureş are în curs de derulare şapte proiecte privind transportul public şi de management al traficului, iar patru dintre acestea se referă la achiziţia de autobuze pentru a schimba în totalitate parcul auto pentru transportul în comun.

Municipalitatea va mai achiziţiona astfel încă 41 de autobuze Diesel, 15 autobuze electrice, cu o lungime de 10 metri şi 38 de autobuze hibrid.

Sursa foto: ATP

