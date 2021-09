Atunci când ai o mașină de câțiva ani, sosește și momentul în care trebuie să-ți pui întrebarea dacă mai merită să o păstrezi sau trebuie să cauți alta. Dacă te afli în această dilemă, a venit momentul să descoperi câteva răspunsuri care te-ar putea ajuta să iei mai repede o decizie.

Calculează cât de mult investești în mașina ta

„Să îți repari mașina sau să îți vinzi mașina?” - aceasta e întrebarea. Dacă autoturismul tău a ieșit din garanție, iar acum trebuie să plătești pentru orice reparație, există situații în care costurile estimative pot depăși 1.000 de euro sau sume mult mai mari. Bineînțeles, te poți orienta spre piața de piese auto SH și să ieși mai ieftin, dar trebuie să ții în continuare evidența sumelor cheltuite. Cel mai indicat este să-ți păstrezi o evidență anuală și să vezi care sunt costurile de întreținere. Dacă mașina ta a fost întreținută așa cum trebuie de-a lungul timpului, foarte probabil nu vei avea de investit frecvent sume atât de mari, încât să ajungi la concluzia că mai bine îți cumperi alta. Există totuși situații în care despărțirea este iminentă.

Când știi că a venit momentul să îți schimbi mașina

Decizia de a te orienta spre o nouă mașină trebuie să vină tot în urma acestor calcule ce țin de întreținere. În plus, trebuie să verifici și valoarea la care se vând modelele asemănătoare, iar de aici îți vei da seama dacă momentul despărțirii a sosit sau nu. Atunci când reparațiile anuale ajung să valoreze mai mult decât mașina pe care o deții, cu siguranță trebuie să te reorientezi.

În plus, trebuie să iei în calcul și faptul că te-ai putea confrunta și cu alte defecțiuni, care nu vor face altceva decât să îți afecteze și mai tare bugetul. Un alt argument pentru schimbarea mașinii îl reprezintă factorul de siguranță. Dacă pleci la drum cu grija că ceva s-ar putea defecta, atunci ai un motiv în plus să începi să-ți cauți un nou autoturism.

La o altă mașină, fie că va fi nouă sau second-hand, dar fabricată mai recent, foarte probabil vei avea mult mai puține reparații de făcut. În plus, ai putea face și alte economii, dacă consumul de combustibil este mai eficient.

De ce factori să ții cont când iei decizia

Pentru a lua cea mai bună decizie în funcție de situația în care ești, trebuie să ții cont de avantajele și dezavantajele ambelor opțiuni.

DACĂ DECIZI SĂ ÎȚI REPARI MAȘINA:

Va dura mai puțin decât să îți cauți și să îți cumperi alta;

Îi cunoști istoricul;

Vei scăpa de bătăile de cap în privința vânzării ei;

Există riscul ca mașina să aibă în curând nevoie de alte reparații costisitoare.

DACĂ DECIZI SĂ ÎȚI SCHIMBI MAȘINA:

Mașinile noi / mai noi au dotări în plus și mai multe elemente de siguranță;

În cazul unei mașini noi, vei scăpa de cheltuielile pentru reparații pentru câțiva ani buni;

Mașinile noi / mai noi sunt mai fiabile;

Nu vei mai petrece atât de mult timp în service-uri auto;

În cazul în care îți alegi tot una second-hand, sunt șanse să investești sume mai mici în reparații;

O mașină nouă reprezintă un efort financiar mare, care poate fi pe termen lung, dacă o achiziționezi în rate.

Aceștia sunt factorii de care trebuie să ții cont pentru a afla dacă a venit momentul să îți repari mașina sau s-o vinzi. În cazul în care decizi s-o păstrezi, este esențial să apelezi la un mecanic priceput. Dacă te-ai hotărât s-o schimbi, ia în calcul faptul că tot va trebui s-o pui la punct înainte de vânzare sau va trebui s-o cedezi în schimbul unei sume mai mici, în cazul în care nu vrei să mai investești în reparații.

