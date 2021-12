Visual Fan SA, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ALW și deținătoarea brandului Allview, a dezvăluit prima sa incursiune în industria de automobile electrice prin aducerea în România a modelului SKYWELL ET5

Pentru operarea în această piață, grupul a fondat o nouă companie ce va avea ca obiect de activitate principal distribuția de mașini electrice - Visual EV S.R.L. și al cărei capital este deținut în proporție de 95% de către Visual Fan S.A.

Primul model de mașină adus de companie în România a fost prezentat în cadrul evenimentului de lansare ce a avut loc la showroom-ul Brady Auto Center, care reprezintă primul dealer al companiei Visual EV SRL. Noua companie fondată de Visual Fan operează ca un distribuitor de automobile electrice.

Demararea acestei noi linii de business se realizează prin deschiderea unei companii ce va avea ca obiect de activitate principal distribuția de mașini electrice – Visual EV S.R.L., al cărei capital este deținut în proporție de 95% de către Visual Fan S.A.. Diferența de 5% din capitalul companiei, este deținută de către o persoană fizică din cadrul companiei. Prin abordarea acestui nou proiect, Visual Fan preconizează o creștere a cifrei de afaceri la nivelul grupului, cu 10%, până la finalul anului 2022. Strategia pe termen lung vizează dezvoltarea portofoliului și adiția de noi modele, pentru a acoperi necesitățile pieţei de masă.

”Astăzi am pus bazele unui proiect ce vizează un viitor sustenabil, durabil și care plasează grupul Visual Fan în topul noilor tendințe din industria IT. Experiența și know-how-ul dobândite în cei aproape 20 de ani de activitate, ne-au ajutat de-a lungul timpului să anticipăm trendurile din industrie și să integrăm ultimele tendințe și inovații tehnologice în portofoliul nostru. Momentan, există la nivel global trendul prin care companiile din tehnologie aderă la industria auto, ca urmare a gradului ridicat de inovare și tehnologizare a autovehiculelor. Deși tatonăm această idee de business de peste doi ani, acum am decis că este momentul să ne lansăm în industria mașinilor electrice, care se îndreaptă din ce în ce mai mult spre tehnologie și inovație. Decizia de aderare la industria vehiculelor electrice pune în mișcare strategia de dezvoltare a grupului Visual Fan din următoarea decadă și astfel, ne dorim să transmitem o nouă viziune strategică.”, a declarat Lucian Peticilă – CEO Visual Fan S.A. și Visual EV S.R.L.

Noua companie, Visual EV, distribuie pentru început modelul SUV Skywell ET5, cu o autonomie de 400 km mixt (WLTP).

Skywell ET5 este disponibilă în 2 variante Premium și Luxury, iar clienții au la dispoziție opțiuni de personalizare a culorii caroseriei (Midnight Blue, Metallic Grey, Pearl White) și a designului interior (Fusion Design - Black Leather Seat, Grey interior sau Royal Design - Brown Leather Seat, Brown interior).

Prețul de comercializare pornește de la 39.980 euro (prețul include TVA și este disponibil prin Programul Rabla) sau în leasing de la 499 euro/lună. În funcție de opțiunile de personalizare alese de către clienți, termenul de livrare este de minim 75 zile.

