Efectele întreruperilor lanțurilor de aprovizionare: Ford ia în calcul să-și transporte unele piese cu avionul

Constructorii auto şi alţi producători americani încep să se gândească la opţiunea transportului aerian ca o alternativă pentru a-şi muta produsele în Canada, care în prezent sunt blocate din cauza convoaielor de camioane care protestează la graniţă împotriva măsurilor sanitare.

În condiţiile în care două treimi din comerţul de bunuri în valoare de 511 miliarde de dolari pe an între Canada şi SUA se face pe cale rutieră, blocarea acestor artere vitale a majorat stresul care există deja de-a lungul lanţurilor de aprovizionare, scrie Agerpres, preluând Reuters.



În aceste condiţii o serie de producători, inclusiv constructorul auto Ford Motor Co, încep să caute soluţii alternative şi alte modalităţi de transport. Ford studiază posibilitatea de a transporta cu avionul unele componente la o uzină pe care o are la Windsor, Ontario, unde sunt produse motoare pentru unele din cele mai populare modele de automobile marca Ford, a declarat joi un lider sindical de la această uzină.



Mike Stopay, director la firma de transport cargo Pacer Air Freight din regiunea Toronto, a spus că a primit mai multe solicitări din partea unor companii care produc componente auto şi medicamente pentru a le transporta produsele pe calea aerului din cauza protestelor care au blocat

Podul Ambassador. "Toate aceste componente trebuie să ajungă la timp. Nu pot să îşi asume riscul să stea să aştepte la graniţă", a spus Mike Stopay.



"Analizăm toate opţiunile pentru ca uzinele noastre să continue să funcţioneze", a precizat, la rândul său, un purtător de cuvânt de la divizia din Canada a grupului Ford.



Trei artere frontaliere dintre Canada şi Statele Unite sunt acum blocate de manifestanţii care contestă măsurile sanitare. În aceste condiţii, mai multe uzine ale producătorilor auto Ford, Stellantis şi Toyota din America de Nord au fost nevoite să închidă temporar sau să funcţioneze la capacitate redusă din cauza blocajelor.



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o gamă completă de maşini Ford, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate şi vehicule de lux Lincoln, furnizează servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi preia poziţii de conducere în electrificare, soluţii de mobilitate, inclusiv servicii de auto-conducere şi servicii conectate. Ford numără aproximativ 186.000 de angajaţi în întreaga lume.



În România, Ford Craiova are în acest moment peste 6.000 de angajaţi care lucrează atât pentru producţia de vehicule, cât şi pentru cea de motoare. De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generaţie.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: