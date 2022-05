România a avut cea mai mare creștere din UE a vânzărilor de automobile electrice: peste 400%

În primele trei luni ale acestui an, vânzările de automobile electrice pe baterie în Uniunea Europeanăau crescut cu 53,4% până la 224.145 de unităţi. Multe pieţe europene au înregistrat creşteri procentuale de trei cifre (peste 100%), însă România a avut cea mai puternică creştere procentuală (408%), în condiţiile în care au fost vândute 2.108 de automobile electrice în primul trimestru al acestui an, faţă de 415 unităţi în perioada similară a anului trecut, scrie Agerpres.

În prezent, automobilele complet electrice reprezint 10% din piaţa auto din UE, dublu faţă de cota pe care o aveau în primul trimestru al anului trecut, depăşind hibridele de tip plug-in care au o cotă de piaţă de 8,9%.

#Fuel types of new #cars 🚘 in the EU, 1st quarter of 2022

1️⃣ #Petrol: 36.0%

2️⃣ #Hybrid electric: 25.1% ⚡

3️⃣ #Diesel: 16.8%

4️⃣ Battery electric #EV: 10.0% 🔋

5️⃣ Plug-in hybrid #PHEV: 8.9% 🔌

6️⃣ Natural #gas: 0.3% 🔥



